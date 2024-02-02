  • Новость часаАдминистрация президента не получала обращений Киева о передаче тел погибших при крушении Ил-76
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    Почему Китай не решается на новый газопровод из России
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Бегущие от мобилизации украинцы стали маскироваться под животных
    Взрывы прогремели на Украине
    Сальдо рассказал об обстановке в оккупированном ВСУ Херсоне
    Киев пожаловался на «негативный осадок» после провала контрнаступления ВСУ
    Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    Флорида решила отправить в Техас бойцов Национальной гвардии
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    13 комментариев
    2 февраля 2024, 11:55 • Новости дня

    Информатора WikiLeaks приговорили в США к 40 годам тюрьмы

    Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks Джошуа Шульте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте за преступления, связанные в том числе со шпионажем и детской порнографией.

    Как сообщает Минюст США, судья Джесси Фурман приговорил Шульте к 40 годам тюремного заключения, передает РИА «Новости».

    Среди инкриминируемых Шульте преступлений значатся хранение детской порнографии, шпионаж и неуважение к суду. Кроме того, экс-сотрудник «передал украденные файлы ЦРУ WikiLeaks». Портал начал их публиковать в марте 2017 года.

    Ранее во внутреннем отчете ведомства указывалось, что сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем.

    Напомним, WikiLeaks в марте 2017 года начал публикацию секретных документов ЦРУ. Так, например, портал описал работу программы ЦРУ по сбору видеопотоков и сообщил о контроле ЦРУ за веб-камерами и микрофонами.

    1 февраля 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot

    ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы

    Стало известно об американцах в расчете сбившего Ил-76 ЗРК Patriot
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Атаковавший Ил-76 расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, состоял не только из украинцев, но также из американцев, сообщил источник в оперативных службах.

    Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.

    В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.

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    1 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

    РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    «На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

    «Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

    Коментарии (46)
    1 февраля 2024, 22:10 • Новости дня
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год. Зеленский в колонке не упомянут ни разу.

    В своей статье Залужный пишет, что главной силой нынешнего вооруженного конфликта стали беспилотные системы вооружений, сфера применения которых становится все шире.

    Затем он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это в первую очередь сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артиллерийских снарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

    Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам, и подчеркивает «неспособность государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса Украины наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

    Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. «Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления», – пишет Залужный.

    Новая тактика с использованием высокотехнологичных средств может применяться, по словам главкома, не только на поле боя, но и чтобы «снизить экономические возможности противника, изолировать или измотать его. Атаки могут иметь и психологические цели».

    По словам Залужного, использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

    В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. «Наши партнеры придерживаются того же мнения», – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

    Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должна сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях.

    Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

    Ранее СМИ сообщили о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    1 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета

    Писатель Сергей Лукьяненко объяснил ненависть Улицкой, Быкова, Веллера, Акунина и других писателей к России

    Лукьяненко: Ненависть к России из Веллера и Улицкой лезет как мусор из рваного пакета
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Они, видимо, решили, что сейчас Россия исчезнет, они вернутся и будут снова всеобщими любимцами, а ничего не происходит. Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя пожелание писателя Михаила Веллера, чтобы Россия «размонтировалась на части».

    Писатель Михаил Веллер, беседуя с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, выразил желание, чтобы Россия «размонтировалась на части». Так, по его словам, «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» должны отойти Китаю, Среднюю Россию заселят мигранты, а «остальное» разделится на сырьевые, сельскохозяйственные и прочие районы.

    «У нас на протяжении многих лет очень активно любили, целовали и облизывали писателей, которые ненавидели нашу страну. Литераторов, которые предпочитали связывать свою жизнь с Западом и не скрывали того, что не любят ни Россию, ни русский народ. Это относится и к тому же Веллеру, живущему в Прибалтике, и Борису Акунину», – говорит Лукьяненко.

    Мы сами позволяли этим людям кормиться в России и при этом ее ненавидеть, отмечает фантаст. Он подчеркивает, что на позицию таких писателей никто не обращал внимания. «Более того, это поддерживалось и считалось совершенно невинной шалостью. Все относились к их взглядам с пониманием: «Ну не любят Россию, пускай, почему бы и нет», – напоминает Лукьяненко.

    «А сейчас мы получаем в лице Улицких, Быковых, Веллеров и прочих подобную реакцию. У них выбита почва из-под ног. Они, видимо, решили, что сейчас Россия исчезнет, они вернутся и будут снова всеобщими любимцами, а ничего не происходит. Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут», – объясняет писатель.

    «Сейчас эта ситуация меняется. Все эти писатели, конечно, пребывают от этого в некотором шоке, поскольку на Западе, скажем честно, они никому не нужны. И, разумеется, из них теперь все это лезет как мусор из порванного пакета. Удивляться нечему, такими мы их вырастили», – считает Лукьяненко.

    По его словам, чтобы такого не произошло в будущем, необходимо, чтобы такие люди, как Веллер или Акунин, не выбивались на самый верхний уровень. А для этого нужно создать систему, при которой у писателей, открыто ненавидящих Россию, никогда не было поддержки как в издательской сфере, так и в госорганах, отвечающих за культуру.

    На ваш взгляд
    После признания писательницы Людмилы Улицкой о финансировании ВСУ вы будете покупать ее книги?





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    Ранее писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в беседе с Лексусом и Вованом сказал, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.

    Позже Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), разговаривая с этими же блогерами, заявил, что в ЕС нужно сделать программу помощи релокации бежавшим из Российской армии. После такого заявления его внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.

    А на днях российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с теми же пранкерами призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Коментарии (40)
    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

    Коментарии (77)
    1 февраля 2024, 16:51 • Новости дня
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    Писатель Веллер раскритиковал Невзорова и Ходорковского
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) раскритиковал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), а также других уехавших из России релокантов.

    Вован и Лексус в разговоре с Веллером представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передают «Аргументы и факты».

    По словам Веллера, Невзоров является человеком, который любит деньги. «У меня такое ощущение, что он подсел немножко на соросовские бабки», – сказал писатель.

    Кроме того, как сообщил Веллер, Ходорковский «отлично вписался» в 90-е годы, назвав этот период «временем грабителей». Тогда предприниматель считал себя главным олигархом, считает писатель. «Ходорковский до сих пор хочет нагнать рейтинг на своих YouTube-каналах, вернуться в российскую политику и стать там крупным человеком», – сказал Веллер.

    Он уверен, что на Ходорковского, а также журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) «всерьез рассчитывать невозможно, но можно использовать, зная им цену».

    Также Веллер высказался о писательнице Людмиле Улицкой. По его словам, она «не ума палата в политике», а журналист Игорь Яковенко (признан в РФ иноагентом) – «абсолютно продажная тварь».

    Кроме того, в разговоре с пранкерами Веллер пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».

    Коментарии (23)
    1 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Вассерман назвал главный признак незаконных сережек

    Вассерман прокомментировал арест жительницы Нижнего Новгорода за ношение сережек с радугой

    Вассерман назвал главный признак незаконных сережек
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если у нижегородки, которую арестовали из-за ношения сережек с радугой, на украшении была изображена шестицветная радуга, то судебное решение вполне обосновано, а если семицветная, то к девушке не должно быть никаких претензий, заявил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    В Нижнем Новгороде суд арестовал местную жительницу на пять суток за то, что та носила в общественном месте серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Ей вменили обвинение по статье о публичной демонстрации символики ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение). 

    «Чисто формально символ форм поведения, исключающих возможность размножения, это шестицветная радуга, которая, я думаю, достаточно легко отличается невооруженным глазом от классической радуги. Строго говоря, в радуге бесконечное множество цветов и оттенков, но в пределах чувствительности человеческого зрения различаются лишь семь основных цветов», – рассказывает Вассерман.

    По его словам, если у жительницы Нижнего Новгорода на украшении была изображена шестицветная радуга, то судебное решение вполне обосновано. Если же радуга была обычная, семицветная, то к девушке никаких претензий «ни у кого быть не должно».

    «Я, конечно, не видел, как выглядели сережки этой девицы, чтобы определить, насколько обоснованно было судебное решение. Но, во всяком случае, тем, кто носит простую ювелирку с изображением обычной радуги, опасаться, на мой взгляд, нечего», – заключил Вассерман.

    Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.RU» сказала, что ношение таких сережек не является основанием для ареста и пропагандой нетрадиционных отношений.

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    1 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части»
    Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».

    Веллер в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что такое развитие событий было бы предпочтительным с точки зрения «безопасности соседей России». Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    При этом «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» писатель отнес к Китаю, а «остальное», по его мнению, «развалится на несколько частей». На этой территории, прежде всего в Западной Сибири, полагает Веллер, возникнут сырьевые районы.

    «Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет сельским хозяйством», – сказал писатель. Центральная Россия, по его мнению, «вообще будет никому не нужна», ее заселят мигранты, и «вообще все кончится».

    Он сказал также, что выступает против политики России начиная с конца 2013 – начала 2014 года, когда Крым воссоединился со страной. Писатель заверил, что поддерживает Украину.

    Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что перечисляет гонорары на Украину. В Госдуме заявили, что за это Улицкая может лишиться и своих гонораров, и книг в России.

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    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

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    2 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    WP: Залужный объяснил Зеленскому, почему ситуация на фронте не улучшится
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января дал понять, что быстрое улучшение положения ВСУ на поле боя маловероятно, пишут американские СМИ.

    Неназванный высокопоставленный украинский источник сообщил газете The Washington Post, что в ходе того разговора Зеленский высказал мнение, что смена командования поможет «освежить обстановку». Украинцы, по мнению президента страны, устали от конфликта. Он отметил также, что помощь со стороны Запада замедлилась, передает RT.

    Источник рассказал, что генерал «не был рассержен», а высказал «несколько напутственных мыслей» касательно проблем, которые перейдут к его преемнику, говорится в статье.

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Зеленский захотел отправить Залужного в отставку, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта Украины с Россией.

    Коментарии (19)
    2 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) и Кропивницком (Кировограде, Кировоградская область Украины) произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В некоторых районах города пропал свет, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    В конце января сообщалось, что Вооруженные силы России поразили в Харькове несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

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    1 февраля 2024, 19:40 • Новости дня
    Пашинян назвал границы Армении

    Пашинян захотел иметь армию для защиты страны в границах бывшей Армянской ССР

    Пашинян назвал границы Армении
    @ Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армения должна располагать боеспособной армией для защиты своей территории в пределах границ бывшей Армянской ССР, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному радио страны.

    Пашинян заявил, что армия ему необходима для решения легитимной задачи по защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Армении, в границах бывшей Армянской ССР, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.

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    1 февраля 2024, 14:52 • Новости дня
    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине

    Interia.pl: «Ланцеты» стали проклятием для польских САУ Krab на Украине

    Польские СМИ: «Ланцеты» стали проклятием для САУ Krab на Украине
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали истинным проклятием для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет польский портал interia.pl.

    Как отмечает издание, российские беспилотники «Ланцет» стали настоящим проклятием для польских САУ, используемых ВСУ, передает ТАСС.

    Там добавили, что с начала вооруженного конфликта на Украине было уничтожено 23 САУ, еще четыре получили повреждения, при том, что всего в украинские войска поступили 72 единицы такой техники.

    Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении Западная группировка уничтожила до 40 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две польские САУ Krab.

    Коментарии (12)
    1 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года

    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.

    Коментарии (46)
    2 февраля 2024, 09:25 • Новости дня
    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье

    Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военную форму с символикой ВСУ обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» в грузовом поезде, следовавшем транзитом через Китай в Польшу, сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

    По его словам, груз, который значился в декларации как спортивная форма и рабочая одежда, шел транзитом через Китай в Польшу. При досмотре инспекционно-досмотровый комплекс показал, что по плотности ткани и другим параметрам там не совсем спортивная одежда, передает ТАСС.

    Игнатьев рассказал, что один контейнер вскрыли и обнаружили обмундирование с символикой украинской армии.

    По его словам, всего были задержаны восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, при этом баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку, поэтому после распаковки контейнера требуется пять-шесть дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

    Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.

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