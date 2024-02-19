Песков анонсировал поздравление Путиным военнослужащих с 23 Февраля

Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.