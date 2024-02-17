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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    32 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 14:39 • Новости дня

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    Эксперты CNN назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия

    В США назвали последствия применения Россией космического ядерного оружия
    @ АО "Конструкторское бюро "Арсенал"

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский канал CNN со ссылкой на трех источников, знакомых с разведданными США о разработке Россией космического ядерного оружия, сообщил, что в случае применения этого оружия могут выйти из строя отвечающие за мобильную и интернет-связь спутники.

    Источник телеканала сообщил, что появившаяся в СМИ информация о разведданных была «чрезвычайно разрушительной», так как источник этих данных был «невероятно секретным», сообщает «Коммерсант».

    Источники CNN сообщили, что разрабатываемое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя частные спутники – например Starlink компании SpaceX.

    Ранее эксперт разъяснил, что космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который разрабатывается в России, не имеет отношения к ядерному оружию.

    15 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Назван принимающий в США решения по Украине человек

    WP: За принятием решений по Украине стоит спикер Палаты представителей Джонсон

    Назван принимающий в США решения по Украине человек
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самые важные решения по Украине принимаются не в Киеве и не «телевизионным комиком, ставшим лидером военного времени» – Владимиром Зеленским, пишут американские СМИ. Они назвали человека, от которого реально зависит будущее Украины.

    Этот человек – малоизвестный ранее юрист из Луизианы, пишет Зовут его Майк Джонсон и он недавно совсем неожиданно для всех занял должность спикера Палаты представителей Конгресса США, пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

    Спикер, как отмечает WP, готов использовать свои силы и связи, чтобы повлиять на внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении.

    Накануне Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву.

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    15 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Такер Карлсон сравнил цены на продукты в Москве и США

    Такер Карлсон пришел в восторг от похода в продуктовый магазин в Москве

    Такер Карлсон сравнил цены на продукты в Москве и США
    @ REUTERS/Caitlin O’Hara

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, приезжавший в Москву для интервью с российским лидером Владимиром Путиным, восхитился ценами на продукты в столице и богатым ассортиментом товаров.

    Карлсон опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ролик, который посвятил походу в продуктовый магазин. По его словам, он и его коллеги не смотрели на цены и покупали все, что им бы потребовалось на неделю.

    «Вышло 104 американских доллара (9 тыс. 481 рубль – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

    Журналист отметил, что такой набор продуктов в США обошелся бы ему примерно в четыре раза дороже.

    Также он пришел в восторг от того, что в российских магазинах есть западные товары. Карлсон считает, что никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах санкции не оказали.

    Ранее Карлсон опубликовал ролик о московском метрополитене.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    15 февраля 2024, 01:28 • Новости дня
    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников

    ABC связала заявления об угрозе нацбезопасности США с возможным применением Россией ядерного оружия против спутников

    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников, заявили американские СМИ.

    Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Пентагона заявила, что «угроза связана с космосом». Позднее ABC со ссылкой на источники заявила, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос», передает ТАСС.

    При этом New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления об угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

    Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.

    В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.

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    15 февраля 2024, 04:28 • Новости дня
    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии

    Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс опроверг причастность его семьи к оплате побега из-под ареста в Италии

    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сын бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артем опроверг утверждения о том, что его побег из-под ареста в Италии оплатила семья.

    Усс передал через адвоката письменные ответы на вопросы о случившемся. Он рассказал, что побег для него самого был «внезапным», отметив, что он «бизнесмен, а не герой «бондианы». Усс отметил, что у него есть юридическое образование, так что он «видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», передает РБК.

    Кроме того, «оптимизм внушали явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения». Он подчеркнул, что до возможной экстрадиции в США оставались «долгие месяцы».

    «Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями», – заявил он.

    Усс заявил: «Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».

    Он опроверг утверждения, что организацию побега оплатила его семья, но отказался комментировать «домыслы» об «истинных организаторах или участии государственных спецслужб», ведь «публично было сказано достаточно».

    Усс указал, что «считается оправданным» для США всюду задействовать «соответствующие методы в интересах своих граждан», об этом «гордо фильмы снимают». «Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» – заявил он.

    Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американской стороны, в марте 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста.

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    14 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Путин счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

    Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

    «Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

    Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

    Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

    «С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

    Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    15 февраля 2024, 22:42 • Новости дня
    Байден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
    Байден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией в связи с якобы разрабатываемым противоспутниковым оружием, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    «Это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», – заявил Кирби на брифинге в четверг, 15 февраля, передает РИА «Новости»,

    Он подчеркнул, что речь идет о «еще не действующих технологиях», которые «не введены в строй».

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    16 февраля 2024, 21:48 • Новости дня
    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

    Бывший врач Обамы направил в Белый дом письмо с требованием сдачи Байденом когнитивного теста

    Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель от Республиканской партии Ронни Джексон направил в Белый дом письмо, в котором потребовал, чтобы президент США Джо Байден прошел тест на умственные способности.

    Письмо подписали 83 члена Палаты представителей Конгресса США. В случае отказа Байдена проходить тест кабинету необходимо инициировать процесс применения 25-й поправки к Конституции США. Тогда обязанность главы государства будет исполнять вице-президент, передает ТАСС.

    «Как бывший врач трех президентов США, проработавший с ними более 14 лет, я знаю, что требуется от президента как в умственном, так и в физическом плане», – сказал Джексон телеканалу Fox News. Как отмечается, Джексон ранее был лечащим врачом Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

    Джексон заявил, что работа президента – чрезвычайно ответственная работа, если человек не в лучшей форме, то он может поставить под угрозу безопасность страны.

    Ранее Джексон заявил, что Байден по когнитивным способностям не подходит на роль президента США.

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    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    16 февраля 2024, 10:40 • Новости дня
    Минюст США хочет привлечь к суду американских делегатов Всемирного фестиваля молодежи в РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Троих американских граждан, которые планировали принять участие во Всемирном фестивале молодежи, могут приговорить к 15 годам тюремного заключения за сотрудничество с Россией, заявил глава неправительственной организации (НПО) «Центр политических инноваций» и координатор американской молодежной делегации на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта, Калеб Маупин.

    «Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ООН.

    «Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать – в участии в международной конференции в России. <...> Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова», – подчеркнул Маупин.

    По его словам, их задержали в связи с тем, что в 2014 году они участвовали в конференции в России. Затем им предъявили обвинения в «распространении российский пропаганды», сказал он.

    В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. участников – это молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников.

    В апреле прошлого года американские власти обвинили четырех соотечественников и трех россиян в якобы проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы. Обвинения предъявлены россиянам Александру Ионову, Алексею Суходолову и Егору Попову, а также американцам Омали Ешителе, Пенни Хессу, Джесси Невелу и Огустусу Ромейну. Всем инкриминировалось участие в сговоре с целью привлечь американских граждан к действиям в качестве «незаконных агентов правительства России в США».

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    14 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некая угроза национальной безопасности США, о которой ранее заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с Россией, утверждает телеканал CNN.

    Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники и американского чиновника, имя которого не называется, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», передает РИА «Новости».

    При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

    Коментарии (14)
    15 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

    Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.

    «Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.

    «Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.

    «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.

    «Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.

    Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    Коментарии (11)
    15 февраля 2024, 03:17 • Новости дня
    Карлсона восхитило метро в Москве

    Карлсон восхитился станцией московского метро «Киевская»

    Tекст: Антон Антонов

    В отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей, наркоманов; на станции – чистота и порядок, заявил американский журналист Такер Карлсон, оценивая станцию московского метро «Киевская».

    Карлсон считает, что оценка инфраструктуры является «одним из способов понять то или иное общество». Говоря о станции «Киевская», Карлсон отметил, что она «была построена Иосифом Сталиным» и «70 лет спустя» выглядит так, что «восхитила» журналиста, передает РИА «Новости».

    «Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?» – сказал он.

    Напомним, Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой город в США.

    Коментарии (4)
    15 февраля 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль назвал уловкой Белого дома заявление о «ядерном оружии России в космосе»
    Кремль назвал уловкой Белого дома заявление о «ядерном оружии России в космосе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля призвал в этой связи дождаться разъяснений от помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, передает ТАСС.

    Песков назвал очевидным, что Вашингтон «пытается правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

    Американские СМИ ранее писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    Коментарии (7)
    16 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    На Западе раскрыли возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников

    Reuters: Устройства на ядерной энергии могут глушить или ослеплять спутники

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия приступила к разработке устройства, способного влиять на спутники на космической орбите, сообщили западные СМИ.

    Аналитики Reuters полагают, что речь идет о некоем глушителе сигналов, который будет способен вывести из строя всю электронику в определенной области, сообщает канал «360».

    Как считает бывший сотрудник разведки, аналитик Дэрил Кимбалл, российская сторона, предположительно, разрабатывает систему, работающую от ядерного источника и обладающую всеми возможностями радиоэлектронной борьбы. Такая версия, по его оценке, более вероятна, чем доставка ядерной боеголовки на космическую орбиту, о которой ранее сообщалось в СМИ.

    Специалист считает, что эта система сможет вывести из строя коммерческую и военную связь.

    Фактор спутников, по словам Кимбалла, является преимуществом США и одновременно главной уязвимостью.

    В Кремле ранее заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

    Коментарии (3)
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    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины
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    Медведев предупредил, что преследователи Маска продолжат атаки

    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение, и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

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    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

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    Почему Сырский сдал Авдеевку России

    Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени прошлого года. Попытки Украины навязать борьбу за счет лучших штурмовиков обернулись новым провалом. Теперь Россия получает опорный пункт, который важен с точки зрения обороны всего района и нарушает логистику ВСУ. Какое значение имеет освобождение Авдеевки и станет ли событие переломным для хода спецоперации? Подробности

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    Зеленский получил от Германии иллюзию безопасности

    Украина и Германия заключили двустороннее соглашение в области безопасности. Документ не гарантирует защиту Украины, но расширяет ее боевой потенциал. ФРГ передаст ВСУ гаубицы, боеприпасы и средства ПВО. Похожее соглашение уже подписано с Британией, а на повестке дня договоренность с Францией и рядом других западных стран. Эксперты считают, что эти соглашения фиксируют лишь действующие договоренности, потому что НАТО не хочет вступать в прямое военное противостояние с Россией. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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