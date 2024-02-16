Грузинский оппозиционер отозвал заявления о разрыве связей с Россией в случае победы на выборах

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Ранее он представил «Антироссийскую стратегию» из девяти пунктов, назвав ее «Актом защиты Грузии», однако в пятницу заявил журналистам, что «нигде не говорил о разрыве экономических связей с Россией».

«Нам нужна сбалансированная, диверсифицированная экономика – со всеми странами», – сказал Хазарадзе.

Еще недавно оппозиционер предлагал ужесточить визовый режим в отношении граждан России, которые сегодня могут находиться в стране в течение года, а также говорил о необходимости ограничить право россиян на работу в Грузии.

Также радикально настроенный оппозиционер предлагал запретить в стране передвижение автомобилей с номерами РФ, участие компаний из России в государственных тендерах, ввести «налог на оккупацию» для оперирующих в стране российских бизнесменов. Еще он требовал прекратить прямое авиасообщение с Россией, отключить российское телевещание в Грузии и запретить российские фонды и продажу земли гражданам России.

Власти Грузии сразу же назвали все эти инициативы «предательскими». Они отметили, что в первый же год введения прямых санкций против России экономика Грузии сократится как минимум на 10%, а это приведет к потере 150 тыс. рабочих мест.