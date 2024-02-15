Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.10 комментариев
В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России
В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России, а не от Германии
Партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации не от Германии, а от России, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.
Он рассказал, что экс-заместитель министра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше уже выделялись репарации. По словам Сикорского, это произошло «в Потсдаме, в трактате, в конце Второй мировой войны». Он уточнил, что «это 15% того, что полагалось Советскому Союзу», передает ТАСС.
Сикорский также заявил, что Советский Союз эти репарации Польше не отдал. «Мне хотелось бы знать, почему правительство «Права и справедливости» не обратилось к России, как к правопреемнику Советского Союза, за этими репарациями», – сказал министр.
Ранее Сикорский заявил, что Варшава считает закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.