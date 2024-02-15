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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    24 комментария
    15 февраля 2024, 20:39 • Новости дня

    В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России

    В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России, а не от Германии

    В МИД Польши считают, что требовать репарации за Вторую мировую нужно от России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации не от Германии, а от России, считает глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Он рассказал, что экс-заместитель министра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше уже выделялись репарации. По словам Сикорского, это произошло «в Потсдаме, в трактате, в конце Второй мировой войны». Он уточнил, что «это 15% того, что полагалось Советскому Союзу», передает ТАСС.

    Сикорский также заявил, что Советский Союз эти репарации Польше не отдал. «Мне хотелось бы знать, почему правительство «Права и справедливости» не обратилось к России, как к правопреемнику Советского Союза, за этими репарациями», – сказал министр.

    Ранее Сикорский заявил, что Варшава считает закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

    15 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    ДНР: Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком «перерезана», ее часть находится под плотным огневым контролем, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    «По сути, в окружении», – сообщил он ТАСС о положении группировки ВСУ.

    Украинские боевики, по его словам, пытаются покинуть некоторые позиции, несут потери личного состава.

    В Минобороны ранее сообщили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР.

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    15 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взятые в плен украинские военнослужащие помогли эвакуировать тяжело раненного российского офицера под Новомихайловкой, сообщают СМИ.

    Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и ног, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после улучшения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.

    В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

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    15 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Назван принимающий в США решения по Украине человек

    WP: За принятием решений по Украине стоит спикер Палаты представителей Джонсон

    Назван принимающий в США решения по Украине человек
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самые важные решения по Украине принимаются не в Киеве и не «телевизионным комиком, ставшим лидером военного времени» – Владимиром Зеленским, пишут американские СМИ. Они назвали человека, от которого реально зависит будущее Украины.

    Этот человек – малоизвестный ранее юрист из Луизианы, пишет Зовут его Майк Джонсон и он недавно совсем неожиданно для всех занял должность спикера Палаты представителей Конгресса США, пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

    Спикер, как отмечает WP, готов использовать свои силы и связи, чтобы повлиять на внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении.

    Накануне Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву.

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    15 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Такер Карлсон сравнил цены на продукты в Москве и США

    Такер Карлсон пришел в восторг от похода в продуктовый магазин в Москве

    Такер Карлсон сравнил цены на продукты в Москве и США
    @ REUTERS/Caitlin O’Hara

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, приезжавший в Москву для интервью с российским лидером Владимиром Путиным, восхитился ценами на продукты в столице и богатым ассортиментом товаров.

    Карлсон опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) ролик, который посвятил походу в продуктовый магазин. По его словам, он и его коллеги не смотрели на цены и покупали все, что им бы потребовалось на неделю.

    «Вышло 104 американских доллара (9 тыс. 481 рубль – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

    Журналист отметил, что такой набор продуктов в США обошелся бы ему примерно в четыре раза дороже.

    Также он пришел в восторг от того, что в российских магазинах есть западные товары. Карлсон считает, что никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах санкции не оказали.

    Ранее Карлсон опубликовал ролик о московском метрополитене.

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    15 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Стало известно о конфликте бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

    Mash: Стрельба в центре Москвы произошла из-за конфликта бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате стрельбы в центре Москвы, которая произошла в среду, пострадал 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев, сообщают в соцсетях.

    По информации Telegram-канала Mash, в бедре Очаева застряла пуля, ему потребовалась экстренная операция.

    Расул Очаев вместе с товарищем, 38-летним водителем Виталием Чиботарем, находились в черном автомобиле Lexus, который попал в аварию у отеля «Золотое кольцо». По информации канала, на дороге произошел конфликт Очаева с Эмилией Саркисян, дочерью главы Федерации бокса ДНР, которая попросила близких ей помочь.

    Перестрелка, как сообщает Mash, началась, когда на место происшествия приехали вооруженные охранники отца девушки. В больницу попали, помимо Очаева, двое телохранителей Армена Саркисяна.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, после стрельбы на Плющихе в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В результате, по информации ведомства, пострадали три человека, еще один задержан, передает ТАСС.

    «29-летнего фигуранта» следователи собираются допросить после того, как будет получено разрешение от врачей. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

    Стрельбу устроили из травматического пистолета марки Grand Power, уточнили следователи.

    Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручения о расследовании резонансного происшествия.

    В ГУ МВД России уточнили, что конфликт произошел между четырьмя гражданами во время оформления незначительного ДТП. При этом, по информации полиции, обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения.

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    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    15 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Губернатор Старовойт: В Белгороде много жертв после обстрела ВСУ
    Губернатор Старовойт: В Белгороде много жертв после обстрела ВСУ
    @ t.me/ENews112

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования жителям соседней Белгородской области, пострадавшей в результате новой атаки украинских нацистов.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что снаряды ВСУ, выпущенные по Белгороду, попали в ТЦ, а также на школьный стадион и в обычные дворы.

    В результате атаки, по словам губернатора, «много жертв», есть убитые и раненые.

    «Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он, предложив соседям любую помощь, какая может потребоваться.

    Напомним, в результате ракетной атаки по Белгороду погибли не менее двух человек. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

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    15 февраля 2024, 16:33 • Новости дня
    Житель Авдеевки расплакался при виде российских военных
    Житель Авдеевки расплакался при виде российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из первых эвакуированных мирных жителей Авдеевки рассказал, что не смог сдержать слезы, когда увидел в городе военнослужащих с российскими флагами.

    Фрагмент беседы с Петром Михайловичем в своих соцсетях опубликовал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, передает «Российская газета».

    «Они пришли, я как увидел российские флаги, заплакал. Наши пришли, родненькие!» – рассказывает мужчина. По его словам, в последний момент в городе оставалось четыре дома, где жили люди, но за одну ночь в результате обстрелов оказались разрушены и они.

    «Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал – ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась. И меня, Бог миловал, не ранило», – говорит Петр Михайлович. Мужчина также рассказал о том, что украинские военнослужащие стреляли по мирным людям, покидающим город.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину

    Еврокомиссар Симсон: ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

    В Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не заинтересован в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией через территорию Украины, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

    Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце года, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Россия ранее выражала готовность поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    При этом на Украине заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа.

    Коментарии (23)
    15 февраля 2024, 14:53 • Новости дня
    Украинские штурмовики рассказали об «авдеевском аде»
    Украинские штурмовики рассказали об «авдеевском аде»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

    Командование ВСУ срочно перебросило 3-ю штурмовую бригаду для усиления украинских войск в районе Авдеевки. «Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», – говорится в сообщении в Telegram-канале бригады, передает «Российская газета».

    По словам командира украинских штурмовиков Андрея Белецкого, его бойцам приходится «воевать на 360 градусов против новых и новых бригад» ВС России.

    Ранее сообщалось, что ВС России продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, перерезав населенный пункт «пополам». Занятые ВСУ позиции на юге города оказались отрезаны от основных. ВСУ были вынуждены перейти к использованию резервной линии снабжения Авдеевки.

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    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

    Коментарии (10)
    15 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Норвегии выступили против выхода России из Арктического совета

    МИД Норвегии: Страна будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Норвегия, которая является председательствующей страной в Арктическом совете, будет сожалеть, если Россия покинет это объединение, заявила советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц.

    Она пояснила, что Норвегия поддерживает контакты со всеми странами-членами, в том числе и с Россией, и знакома с позицией этой страны. По ее словам, целью Норвегии является сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами, поэтому крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Представитель МИД уточнила, что Норвегия будет сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что выплата ежегодных взносов в Арктический совет приостановлена до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.

    Напомним, посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил в феврале, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.

    Коментарии (9)
    14 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Советник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США

    Советник Байдена Салливан заявил об угрозе национальной безопасности США

    Советник Байдена заявил об угрозе национальной безопасности США
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

    В ходе брифинга Белого дома Салливан заявил, что в ходе встречи с лидерами Конгресса, которая состоится в четверг, будет принято решение о дальнейших действиях, передает РИА «Новости».

    При этом какой-либо конкретики советник Байдена не привел.

    Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности и призвал Байдена рассекретить всю информацию по этому вопросу.

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