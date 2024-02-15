Хубезов осмотрел больницу в ЛНР

Медучреждение полностью увешано детскими письмами и рисунками с пожеланиями российским бойцам, сообщает Readovka.

На одной из досок даже расположены письма ребят, родители которых когда-то эмигрировали в Испанию. Несмотря на все западные ограничения, их посылки с угощениями, подарками и словами поддержки доходят до дома. Кроме того, в своих письмах «наши из Испании» пишут, что верят в Россию, а также в ее неминуемую победу.

Хубезов отметил, что местные жители одухотворены тем, что ВС России уверенно оттесняют украинских нацистов от мирных городов. Также врач указал, что все бойцы, которые проходят лечение под его надзором, верят в своих сослуживцев, которые прямо сейчас сражаются на фронте: «Мы наступаем, и это круто!»

Ранее Хубезов сложил полномочия председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы иметь возможность продолжать оперировать на фронте.