Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.7 комментариев
Грузия пристыдила организаторов Мюнхенской конференции по безопасности
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «обычной проплаченной грязью, замаскированной под лоббизм» внесение организаторами Мюнхенской конференции по безопасности в документы к ней почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили как «пророссийского олигарха», ответственного за якобы отступление Грузии от демократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, это является еще одним примером «большого давления на грузинские власти, и местное общество в этом давно и хорошо разобралось».
«Мы защитим интересы государства в ответ на это давление об открытии «второго фронта» или введения санкций (против России), мы не сделаем себе харакири», – заявил он.
Каха Каладзе подчеркнул, что и в будущем «Грузинская мечта» продолжит «проводить принципиальную позицию, направленную на интересы будущего страны».
Ранее сообщалось, что правительство Грузии будет представлено на проводимой 16-18 февраля Мюнхенской конференции по безопасности министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
По официальным данным, в Мюнхен планировал направиться теперь уже бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, но он покинул пост в конце января, а новый глава правительства Ираклий Кобахидзе объявил о том, что посетит с первым визитом 20-21 февраля Брюссель, где проведет переговоры с руководством Евросоюза и НАТО.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой правительство отказывается выдавать разрешения на зарубежные визиты, посетит Мюнхенскую конференцию.