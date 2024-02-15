Грузия пристыдила организаторов Мюнхенской конференции по безопасности

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По его словам, это является еще одним примером «большого давления на грузинские власти, и местное общество в этом давно и хорошо разобралось».

«Мы защитим интересы государства в ответ на это давление об открытии «второго фронта» или введения санкций (против России), мы не сделаем себе харакири», – заявил он.

Каха Каладзе подчеркнул, что и в будущем «Грузинская мечта» продолжит «проводить принципиальную позицию, направленную на интересы будущего страны».

Ранее сообщалось, что правительство Грузии будет представлено на проводимой 16-18 февраля Мюнхенской конференции по безопасности министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

По официальным данным, в Мюнхен планировал направиться теперь уже бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, но он покинул пост в конце января, а новый глава правительства Ираклий Кобахидзе объявил о том, что посетит с первым визитом 20-21 февраля Брюссель, где проведет переговоры с руководством Евросоюза и НАТО.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой правительство отказывается выдавать разрешения на зарубежные визиты, посетит Мюнхенскую конференцию.

