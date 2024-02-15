Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.7 комментариев
Эрдоган оценил слова Путина о ситуации вокруг переговоров России и Украины
Эрдоган счел искренними слова Путина о ситуации вокруг итогов переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин говорил искренне, когда высказывался относительно судьбы стамбульских переговоров по урегулированию на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса мы предприняли всевозможные искренние шаги», – сказал он.
По словам Эрдогана, министры проводили встречи с представителями России, работали на результат, однако не достигли его, передает ТАСС.
При этом он заявил, что Турция не отказывается от стремления к миру и продолжит делать все для обеспечения мира.
Эрдоган также заявил, что работал вместе с Россией и продолжал прилагать усилия до того, как экс-премьер Британии Борис Джонсон отказался от действий по урегулированию.
Президент уточнил, что в Турцию недавно приезжал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, эти вопросы обсуждались с ним.
«Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один или если приедут соответствующие министры из России, мы будем вести этот процесс вместе с ними и постараемся добиться результатов», – сказал Эрдоган.
Президент Турции также прокомментировал палестино-израильский конфликт. Он отметил, что призывы к миру в Газе не дают результатов главным образом из-за позиции США.
Вашингтон сообщил, что отправил в регион несколько своих высокопоставленных чиновников, чтобы якобы решить этот вопрос, но никаких результатов до сих пор нет.
При этом Турция продолжает работать над обеспечением мира. «Когда к нам обращаются люди с Запада, мы особенно остро ставим перед ними эти вопросы. Мы говорим им: «Давайте предпримем какие-то инициативы, может быть, мы добьемся каких-то результатов», – добавил Эрдоган.
Он уточнил, что ряд стран, которые ранее занимали сторону Израиля, «теперь раскаиваются».
«Мир больше не может игнорировать тот факт, что решение заключается в создании независимого, суверенного, географически интегрированного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Турция защищает не только своих палестинских братьев и сестер, но и права человека, мир и международное право», – заключил президент Турции.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана станет двустороннее сотрудничество, региональная повестка и Украина.