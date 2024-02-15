Эрдоган оценил слова Путина о ситуации вокруг переговоров России и Украины

Эрдоган счел искренними слова Путина о ситуации вокруг итогов переговоров России и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

«Честно скажу, в этих заявлениях господина Путина есть искренность. На встречах в рамках Стамбульского процесса мы предприняли всевозможные искренние шаги», – сказал он.

По словам Эрдогана, министры проводили встречи с представителями России, работали на результат, однако не достигли его, передает ТАСС.

При этом он заявил, что Турция не отказывается от стремления к миру и продолжит делать все для обеспечения мира.

Эрдоган также заявил, что работал вместе с Россией и продолжал прилагать усилия до того, как экс-премьер Британии Борис Джонсон отказался от действий по урегулированию.

Президент уточнил, что в Турцию недавно приезжал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, эти вопросы обсуждались с ним.

«Если господин Путин проведет с нами обмен мнениями один на один или если приедут соответствующие министры из России, мы будем вести этот процесс вместе с ними и постараемся добиться результатов», – сказал Эрдоган.

Президент Турции также прокомментировал палестино-израильский конфликт. Он отметил, что призывы к миру в Газе не дают результатов главным образом из-за позиции США.

Вашингтон сообщил, что отправил в регион несколько своих высокопоставленных чиновников, чтобы якобы решить этот вопрос, но никаких результатов до сих пор нет.

При этом Турция продолжает работать над обеспечением мира. «Когда к нам обращаются люди с Запада, мы особенно остро ставим перед ними эти вопросы. Мы говорим им: «Давайте предпримем какие-то инициативы, может быть, мы добьемся каких-то результатов», – добавил Эрдоган.

Он уточнил, что ряд стран, которые ранее занимали сторону Израиля, «теперь раскаиваются».

«Мир больше не может игнорировать тот факт, что решение заключается в создании независимого, суверенного, географически интегрированного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Турция защищает не только своих палестинских братьев и сестер, но и права человека, мир и международное право», – заключил президент Турции.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана станет двустороннее сотрудничество, региональная повестка и Украина.