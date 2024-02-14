  • Новость часаВ ВСУ подтвердили отступление из укрепрайона «Зенит» в Авдеевке
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    ВСУ упускают шанс выбраться из Авдеевки
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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    14 февраля 2024, 17:33 • Новости дня

    В Welt призвали к срочным переговорам по Украине

    Редактор Welt Ауст призвал к срочным переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия не сможет победить в конфликте с российской, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст.

    Ситуация не выглядит так, будто киевский режим сможет «вытеснить русских» с утраченных территорий, заявил Ауст на канале Das Erste, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас есть «острая необходимость» в переговорах. Редактор добавил, что до начала спецоперации нужно было приложить все усилия для предотвращения конфликта. «Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры», – заключил журналист.

    16 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности

    Арестович в беседе с Латыниной назвал себя русским

    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

    «Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он признался, что ему нравятся правда и справедливость, а также совесть и свет. При этом Арестович не любит «дисциплинарное общество».

    В начале 2023 года Арестович со скандалом покинул пост советника главы офиса президента Украины. После отставки он призывал сменить президента Украины.

    В начале февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича за публичные призывы к терроризму.

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    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    16 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Военкор Поддубный: ВС России уничтожили обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие в ходе разведки обнаружили и впоследствии уничтожили расчет РСЗО Vampire, накануне атаковавший Белгород, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг около 21.00 мск российские ракетчики нанесли удар с использованием ОТРК в районе населенного пункта Липцы, уничтожив боевую машину, которая в тот день атаковала Белгород.

    Среди личного состава расчета есть убитые и раненые, уточнил Поддубный.

    Он отметил, что российские военные продолжают персональную охоту на террористов ВСУ.

    Поддубный напомнил, что по Белгороду противником было выпущено 18 реактивных снарядов, 14 из которых расчетам ПВО удалось перехватить. «Если бы не действия подразделений армии России, жертв было бы значительно больше», – подчеркнул военкор.

    Он добавил, что киевский режим, осуществляя теракты на российской территории, мстит за провалы на фронте. «Армия противника – это армия трусов и детоубийц», – заключил Поддубный.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.

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    16 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен поставить Киеву дальнобойные вооружения, которые достали бы до «сердца России», заявил глава МИД Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

    Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.

    В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.

    «Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.

    Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.

    При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.

    «Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

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    16 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    «Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

    Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

    «Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

    Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

    Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

    Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

    По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

    Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

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    15 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного

    Украинский генерал Кривонос заявил о неспособности Сырского изменить положение на фронте

    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), равно как и 16 новых генералов, не поможет украинской армии, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    В эфире украинского телеканала Кривонос выразил мнение, что кадровые перестановки не окажут позитивного влияния на положение ВСУ на поле боя, поскольку любые возможности армии всегда зависят от возможностей экономики, передает «Московский комсомолец».

    «Генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?» – сказал Кривонос.

    Пока экономика Украины не способна обеспечить войска нужным количеством боеприпасов, техники и другими вещами, смена военного руководства ничего не изменит, подчеркнул он.

    «Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?» – задался вопросом Кривонос, отметив, что ни снаряды, ни техника на фронт не пошли.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы ВСУ с комплектованием и управлением.

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    15 февраля 2024, 18:02 • Новости дня
    Страны НАТО решили поставить Украине миллион беспилотников

    Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине миллион беспилотников

    Страны НАТО решили поставить Украине миллион беспилотников
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько стран Североатлантического альянса намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    «Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 млн беспилотников Украине», – сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила о коалиции с Латвией для поставок тысяч дронов Киеву.

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    16 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие для мира на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

    Генсек НАТО отметил, что для поставок оружия Киеву нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять собственные запасы альянса, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

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    15 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    Столтенберг: Украинские события могут произойти на Тайване

    Столтенберг допустил повторение украинских событий на Тайване

    Столтенберг: Украинские события могут произойти на Тайване
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продолжение поддержки Украины важно для безопасности США, поскольку события, происходящие там, могут повториться на Тайване, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    «То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины) важно для нашей безопасности и безопасности США», – сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду на то, что Конгресс США примет законопроект о выделении помощи Киеву.

    Ранее США решили разместить подразделение элитного спецназа сухопутных войск, которых называют «зелеными беретами», на Тайване на долгосрочной основе.

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    15 февраля 2024, 20:23 • Новости дня
    ВС России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ

    Рогов: ВС России поразили ремонтирующий авиадвигатели для ВСУ завод «Мотор сич»

    ВС России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в четверг нанесли удар по предприятию «Мотор сич» в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где ремонтируют авиадвигатели для самолетов и вертолетов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По предприятию «Мотор сич» в Шевченсковском районе города пришлись два прилета, в этом цеху ремонтировали авиационные двигатели, сказал Рогов ТАСС.

    По его словам, украинские силовики начали «облавы» в Запорожье после поражения этого цеха, поскольку это был «очень чувствительный удар». Они ищут российских шпионов, проверяют в домах телефоны, компьютеры, ищут в социальных сетях.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России произвели групповой удар по предприятиям украинского ВПК.

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    15 февраля 2024, 20:54 • Новости дня
    Украинских военных заставят учить солдат НАТО урокам СВО

    Столтенберг заявил о решении создать тренировочный центр в Польше для обмена опытом между ВСУ и НАТО

    Украинских военных заставят учить солдат НАТО урокам СВО
    @ Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны – члены НАТО договорились создать в Польше тренировочный центр, где военнослужащие ВСУ будут передавать солдатам НАТО полученные в ходе конфликта знания и умения.

    В Польше будет размещен совместный аналитический и тренировочный центр НАТО – Украина, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

    Планируется, что там украинские военные будут проводить тренировки вместе с натовскими военными. Кроме того, военнослужащие ВСУ должны делиться там своими навыками, полученными в ходе конфликта.

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО передадут Украине миллион беспилотников.

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    16 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны рассказало о включении похоронного марша для бойцов ВСУ

    Минобороны рассказало о включении похоронного марша для воздействия на бойцов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные для украинских войск транслируют деморализующие звуки, включая похоронный марш, сообщило российское Министерство обороны.

    Командир звуковещательной станции с позывным Дед пояснил, что расчеты подрывают морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, включая разные звукозаписи, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Зона действия комплекса – три-пять километров.

    Украинским военным транслируют звук тяжелой гусеничной техники, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ, а также похоронный марш.

    Также для них включают на русском и украинском призывы сдаться, также их периодически дублируют на английском, поскольку у ВСУ есть много наемников.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    16 февраля 2024, 09:28 • Новости дня
    Украинский пленный испугался возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

    Украинский пленный из «Азова» Тутов признался, что боится возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский пленный из полка «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) Роман Тутов признался, что после атаки ВСУ на российский Ил-76 в Белгородской области опасается возвращаться на Украину по обмену.

    «Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», – сказал он РИА «Новости».

    Произошедшее с Ил-76 Тутов назвал «нонсенсом». Он отметил, что украинские пленные на борту самолета возвращались домой к родным, но воздушное судно было сбито, «такого быть не должно».

    Тутов предположил, что это могло произойти случайно, и выразил надежду, что ответственные понесли наказание. «А если это целенаправленно… я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление», – сказал пленный.

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы.

    Коментарии (8)
    15 февраля 2024, 21:11 • Новости дня
    Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи

    Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи

    Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Число погибших в результате обстрела ВСУ территории Белгородской области увеличилось до семи, пострадали 18 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    Среди погибших есть один ребенок. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, передает ТАСС.

    Отмечается, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле у министра здравоохранения Михаила Мурашко.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Всего система ПВО ВС РФ уничтожила 14 снарядов чешской РСЗО Vampire при атаке на регион.

    Коментарии (19)
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