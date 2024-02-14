Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
В Welt призвали к срочным переговорам по Украине
Редактор Welt Ауст призвал к срочным переговорам по Украине
Украинская армия не сможет победить в конфликте с российской, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст.
Ситуация не выглядит так, будто киевский режим сможет «вытеснить русских» с утраченных территорий, заявил Ауст на канале Das Erste, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас есть «острая необходимость» в переговорах. Редактор добавил, что до начала спецоперации нужно было приложить все усилия для предотвращения конфликта. «Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры», – заключил журналист.