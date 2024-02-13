  • Новость часаМинобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 19:11 • Новости дня

    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном

    Пашинян: Войскам Армении на границе с Азербайджаном дан приказ не поддаваться на провокации

    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Армении дало распоряжение войскам предпринять меры по недопущению эскалации на границе с Азербайджаном после инцидента с уничтожением армянского боевого поста, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    Вооруженным силам Армении также отдан приказ не поддаваться на провокации, сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных. МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира.

    13 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный полигон в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу, под который могли попасть более тысячи украинских солдат.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, прибывших на учения, передает «Российская газета».

    По информации «Военной хроники», в это время на объекте проходило построение пехоты ВСУ. Сообщается, что город закрыт на въезд и выезд.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

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    12 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии

    Bild: В Германии питающийся отходами пенсионер накопил на десять домов

    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель немецкого города Дармштад, добывая еду на помойке, смог накопить 700 тыс. евро (около 70 млн рублей) и купить десять домов для сдачи в аренду, пишет Bild.

    По данным Bild, 80-летний Хайнц Б. в прошлом трудился электроинженером, сейчас мужчина живет один и получает пенсию в 3,6 тыс. евро, передает «Московский Комсомолец».

    Пенсионер не тратит деньги на питание и отопление, так как еду и дрова он находит на помойке. Единственные крупные траты мужчины – ноутбук и интернет для работы и просмотра бизнес-лекций на YouTube.

    Сэкономленные деньги он вкладывает в недвижимость, поскольку считает, что это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер купил уже десять домов под сдачу, а ремонт для жильцов он делает своими силами.

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    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвало авторитет НАТО после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, Трамп «сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании». Высказывания Трампа он назвал вторым ударом после интервью Такера Карлсона с Путиным, передают «Известия».

    Французский политик считает, что Трамп подрывает альянс. Из-за этого среди глобалистов началась паника, подчеркнул он.

    Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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    13 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

    «Коммерсант»: Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

    Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по оценке Генеральной прокуратуры была незаконной, надзорное ведомство настаивает на их передаче в госсобственность, пишут СМИ.

    Иск об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (принадлежат АО «Компания «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых) поступил в Арбитражный суд Свердловской области, пишет «Коммерсант».

    В Генпрокуратуре считают проведенную более 30 лет назад приватизацию относящихся к ВПК заводов – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов – незаконной, поскольку на совершение сделки требовалось одобрение с стороны правительства России, однако кабмин разрешения не давал.

    В иске со стороны надзорного ведомства говорится, что активы предприятий были выведены за рубеж «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».

    Истец указывает, что приватизация Серовского завода ферросплавов утверждалась Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который действовал с явным превышением полномочий. Аналогичное нарушение, по оценке Генпрокуратуры, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении «Кузнецких ферросплавов».

    Это, как заявили в надзорном ведомстве, является «основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников».

    Коментарии (88)
    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    12 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Бундестаге рассказали о «нехороших настроениях» на Украине

    Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт рассказала о царящем на Украине пессимизме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения», завила вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт после поездки в Киев.

    Геринг-Эккардт рассказала DPA, что собирается еще путешествовать по стране и Киеву. Но, по ее словам, уже совершенно ясно, что настроения в стране нехорошие, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что во время поездки политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию. Геринг-Эккардт призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus. По мнению политика, «речь идет и о безопасности ЕС».

    Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сообщил, что для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте. В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции.

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    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    13 февраля 2024, 12:18 • Новости дня
    На уличных экранах в городах России запустили хорошие новости

    Мобильное приложение «Хорошие новости» и медиахолдинг МАЕР наполнят города России позитивным контентом

    Редакция приложения «Хорошие новости» начинает размещать информационный контент в режиме реального времени на цифровых крупноформатных уличных экранах. Самые интересные и значимые события страны, достижения россиян в спорте, культуре, науке и многое другое увидят жители десяти регионов.

    Масштабный проект в феврале стартовал в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Самаре и Новосибирске.

    Ранее между инициатором создания приложения «Хорошие новости» Общественной палатой Российской Федерации и крупнейшим федеральным оператором имиджевой рекламы Медиахолдингом МАЕР было подписано соглашение о сотрудничестве.

    Как сообщил член Общественной палаты Никита Анисимов, команда проекта «Хорошие новости» развивает новые возможности для распространения актуального и верифицированного контента, который размещается не только онлайн, но теперь и офлайн – на улицах городов страны.

    «Пользователями приложения «Хорошие новости» стали уже более 25 тыс. человек со всей России. Для участников проекта это возможность в удобном формате ежедневно получать и делиться проверенной информацией о достижениях страны и наших соотечественников. А благодаря появлению хороших новостей на уличных экранах МАЕР аудитория проекта заметно увеличится. Это значит, что еще большее количество наших граждан смогут получать достоверную информацию о том, что происходит в России – чем может гордиться вся наша страна», – рассказал Анисимов.

    Основатель и генеральный директор медиахолдинга MAEР Константин Майор считает развитие нового медиа важным и перспективным направлением. Широкоформатные цифровые экраны – это массовый и эффективный способ коммуникации при очень высоком уровне доверия аудитории.

    «В обществе есть запрос на позитивный и познавательный контент, и мы готовы его транслировать. Миллионы людей могут оперативно узнавать о ярких победах России, о важных событиях во всех сферах нашей жизни, просто гуляя и проезжая по улицам – буквально на ходу, взглянув на большие экраны МАЕР. Это веяние времени: при современном ритме жизни предлагаемый нами новый медиаформат оказался очень востребован. Вместе с коллегами из «Хороших новостей» будем ежедневно и круглосуточно давать людям позитивные новости. Проект стартовал в феврале, информацию на наших медиаэкранах за два месяца трансляции увидят свыше 12,4 млн человек, общее количество визуальных контактов за февраль и март превысит 180 млн» – отметил Майор.

    Одновременно с запуском трансляции хороших новостей в крупном цифровом формате в приложении «Хорошие новости» дан старт и специальному событию – «Хорошие новости в твоем городе». Пользователям предлагается найти любую хорошую новость, размещенную на уличных экранах МАЕР, сделать фото и поделиться своей находкой в соцсети. А полученные за участие в этой активности баллы пользователь сможет обменять на поощрения в «Хорошем Маркете».

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    13 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»

    Песков: После интервью Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись

    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин кратко пообщался без камер с американским журналистом Такером Карлсоном после записи интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что разговор был недолгим, «на ногах», передает ТАСС.

    Оценивая эффект от интервью, Песков отметил, что оно заставило многих в Европе задуматься о том, стоит ли ЕС продолжать прежнюю неконструктивную линию поведения. Интервью, по словам Пескова, вышло резонансным.

    «В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима и где пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», – сказал представитель Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (25)
    12 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден некомпетентен и находится не в своем уме, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме», – посетовал Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС. Он добавил, что американский лидер некомпетентен, однако никто не может открыто заявить об этом.

    Карлсон также рассказал, что визит в Москву помог ему осознать, что Россия, будучи самой большой страной в мире, еще и «чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии». Такой страной сложно руководить, и неспособный человек не смог бы делать этого, а у Путина получается, «нравится вам это или нет», заявил журналист.

    Ранее американцы в комментариях под интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сравнили «блистательного» российского лидера и «бессвязного» президента США Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    12 февраля 2024, 21:56 • Новости дня
    Спектакль актера Назарова отменили в Дубае
    Спектакль актера Назарова отменили в Дубае
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Дубае отменили спектакль российского актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой, который должен был состояться в марте.

    Об отмене показа сообщает агентство EA Daily. Утверждается, что представление не было востребовано у зрителей – билеты на постановку продавались плохо, передает «Газета.ru».

    Спектакль повествует о сотруднице музея и сантехнике с очень разными интересами, которые вдруг остались одни в целом мире. «Она – музейный работник, он – сантехник. Он любит пиво, она – картины Пикассо. Смогут ли герои научиться понимать друг друга, захотят ли измениться? Много смешных и трогательных моментов ждет их на пути к чуду», – говорится в его описании.

    Ранее актера Назарова оштрафовали за дискредитацию армии России.

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    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»

    Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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