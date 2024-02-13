Умер командир 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин

Tекст: Вера Басилая

Смерть Востротина подтвердили в организации «Воин», которую он возглавлял. По предварительным данным, генерал скончался от продолжительной тяжелой болезни, передает ТАСС.

Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. С 1975 по 1982 годы занимал руководящие посты в подразделениях 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе командовал легендарной 9-й парашютно-десантной ротой в Афганистане.

С 1994 года по октябрь 2003 года занимал должность заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и знака особого отличия – медали «Золотая звезда» в 1988 году.