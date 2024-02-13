Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?2 комментария
Умер командир 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин
Генерал-полковник, Герой Советского Союза Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, умер в возрасте 71 года, рассказали в общероссийской организации военных инвалидов «Воин».
Смерть Востротина подтвердили в организации «Воин», которую он возглавлял. По предварительным данным, генерал скончался от продолжительной тяжелой болезни, передает ТАСС.
Востротин родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. С 1975 по 1982 годы занимал руководящие посты в подразделениях 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в том числе командовал легендарной 9-й парашютно-десантной ротой в Афганистане.
С 1994 года по октябрь 2003 года занимал должность заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и знака особого отличия – медали «Золотая звезда» в 1988 году.