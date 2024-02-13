Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы перестали скрывать отношения

Daily Mail: Том Круз и Эльсина Хайрова перестали скрывать отношения перед знакомыми

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к паре, в кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. Отмечается, что пара старается не попадать в объективы фотокамер, чтобы сохранить конфиденциальность, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова проводят много времени в лондонской квартире девушки и вместе посещают светские мероприятия.

Напомним, первые сообщения о романе с Хайровой появились в конце прошлого года. Пара была замечена на вечеринке в Лондоне, влюбленные не отходили друг от друга и танцевали всю ночь. При этом отец Эльсины опроверг появившиеся новости о личной жизни своей дочери, назвав их «полной чушью».