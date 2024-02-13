Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Том Круз и дочь экс-депутата Госдумы перестали скрывать отношения
Daily Mail: Том Круз и Эльсина Хайрова перестали скрывать отношения перед знакомыми
Американский актер Том Круз и дочь бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина в кругу друзей уже не скрывают своих романтических отношений, сообщили СМИ.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к паре, в кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. Отмечается, что пара старается не попадать в объективы фотокамер, чтобы сохранить конфиденциальность, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова проводят много времени в лондонской квартире девушки и вместе посещают светские мероприятия.
Напомним, первые сообщения о романе с Хайровой появились в конце прошлого года. Пара была замечена на вечеринке в Лондоне, влюбленные не отходили друг от друга и танцевали всю ночь. При этом отец Эльсины опроверг появившиеся новости о личной жизни своей дочери, назвав их «полной чушью».