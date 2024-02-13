В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Уральское село по заказу администрации украсили портретом Саши Грей в костюме Снегурочки
В центре села Агаповка на Урале по заказу администрации в рамках сельской зимней Спартакиады нарисовали порноактрису Сашу Грей в костюме Снегурочки.
В Telegram-канале новостного портала региона Ural Mash указано, что в администрации все же узнали, кто это, и вырезали фигуре лицо.
Отмечается, что власти челябинского села заверили, что не в курсе, кто это такая, и пообещали в скором времени исправить ситуацию, подчеркнув, что «никто не пострадал».