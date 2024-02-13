НОМ: В новых регионах завершилось обучение наблюдателей к президентским выборам

Tекст: Александра Юдина

Как указано на сайте НОМ, общественные наблюдатели ДНР прошли обучение в рамках проекта ассоциации.

По словам председателя Общественной палаты ДНР и руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в республике Александра Кофмана, выборы в республике практически ничем не будут отличаться от выборов в любом регионе, за исключением риска обстрелов и терактов со стороны Украины. В донецком Общественном штабе в этой связи не планируется видеотрансляция с избирательных участков – из соображений безопасности.

Как отметил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Херсонской области Владимир Овчаренко, в регионе проведены семинары по подготовке наблюдателей. Их готовили разбираться в российском избирательном законодательстве и противостоять разнообразным фейкам.

«Одним из направлений в нашей работе является противостояние вбросам западных СМИ, которые пытаются навязать свои критические оценки, используя манипуляции и фейки», – сказал он.

Председатель общественного штаба в Запорожской области Антон Бибаров-Государев также подчеркнул, что общественный штаб успел обучить наблюдателей в Энергодаре, Куйбышеве, Розовке, Пологах и Мелитополе. «Любой житель Запорожской области должен реализовать свое право избирать Президента России беспрепятственно, поэтому задача штаба – научить наблюдателей профессиональноработать на избирательных участках», – заметил он.

Тем временем в Москве прошло обсуждение подготовки тестового электронного голосования – процедура необходима для того, чтобы во время реального голосования в результатах не было повода усомниться.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, тестирование пройдет в начале марта.

Как добавил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в назначенную дату в каждом районе столицы откроется по одному избирательному участку.

Так, горожане смогут прийти туда и протестировать терминал электронного голосования или проголосовать со своего устройства.

Как подчеркнул председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на выступлении в Омске, во время каждого избирательного процесса идут ролики о вбросах, подвозах избирателей и о срывах выборов.

«Каждый сигнал о нарушениях должен быть обработан и разъяснен избирателям. И если эксперт замечает нарушения, некорректное поведение со стороны участников процесса, незаконную агитацию, попытки использования административного ресурса, либо подкупа членов комиссии и другое, он должен незамедлительно обратиться в местную избирательную комиссию», – подчеркнул он.