Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
В новых регионах завершилось обучение наблюдателей к президентским выборам
НОМ: В новых регионах завершилось обучение наблюдателей к президентским выборам
В большинстве регионов завершаются семинары по обучению наблюдателей на выборах президента, особое внимание было уделено подготовке наблюдателей в Донбассе и Новороссии, сообщили в ассоциации Независимого общественного мониторинга.
Как указано на сайте НОМ, общественные наблюдатели ДНР прошли обучение в рамках проекта ассоциации.
По словам председателя Общественной палаты ДНР и руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в республике Александра Кофмана, выборы в республике практически ничем не будут отличаться от выборов в любом регионе, за исключением риска обстрелов и терактов со стороны Украины. В донецком Общественном штабе в этой связи не планируется видеотрансляция с избирательных участков – из соображений безопасности.
Как отметил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Херсонской области Владимир Овчаренко, в регионе проведены семинары по подготовке наблюдателей. Их готовили разбираться в российском избирательном законодательстве и противостоять разнообразным фейкам.
«Одним из направлений в нашей работе является противостояние вбросам западных СМИ, которые пытаются навязать свои критические оценки, используя манипуляции и фейки», – сказал он.
Председатель общественного штаба в Запорожской области Антон Бибаров-Государев также подчеркнул, что общественный штаб успел обучить наблюдателей в Энергодаре, Куйбышеве, Розовке, Пологах и Мелитополе. «Любой житель Запорожской области должен реализовать свое право избирать Президента России беспрепятственно, поэтому задача штаба – научить наблюдателей профессиональноработать на избирательных участках», – заметил он.
Тем временем в Москве прошло обсуждение подготовки тестового электронного голосования – процедура необходима для того, чтобы во время реального голосования в результатах не было повода усомниться.
По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, тестирование пройдет в начале марта.
Как добавил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в назначенную дату в каждом районе столицы откроется по одному избирательному участку.
Так, горожане смогут прийти туда и протестировать терминал электронного голосования или проголосовать со своего устройства.
Как подчеркнул председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод на выступлении в Омске, во время каждого избирательного процесса идут ролики о вбросах, подвозах избирателей и о срывах выборов.
«Каждый сигнал о нарушениях должен быть обработан и разъяснен избирателям. И если эксперт замечает нарушения, некорректное поведение со стороны участников процесса, незаконную агитацию, попытки использования административного ресурса, либо подкупа членов комиссии и другое, он должен незамедлительно обратиться в местную избирательную комиссию», – подчеркнул он.