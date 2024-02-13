Венесуэла обвинила США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300

Венесуэла обвинила власти США и Аргентины в похищении самолета Boeing 747-300

Tекст: Денис Тельманов

«Венесуэльское государство предпримет все меры для того, чтобы восстановить справедливость и добиться возвращения самолета его законному владельцу», – приводит ТАСС заявление МИД Венесуэлы.

В нем также отмечается, что Боливарианская Республика Венесуэла «в категорической форме отвергает дерзкую кражу самолета Boeing 747-300 с регистрационным номером YV3531, совершенную 12 февраля в результате сговора между правительствами Соединенных Штатов Америки и Аргентинской Республики».

Отмечается, что самолет иранской компанией Mahan Air, который был передан венесуэльской транспортной компании Aerocargos del Sur, был задержан в начале июня 2022 года во время дозаправки в Аргентине.

Экипаж из пяти граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы был задержан, а затем отпущен. А самолет был арестован аргентинскими властями по настоянию США. 12 февраля 2024 года самолет перегнали на территорию США.

Ранее сообщалось, что Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран.