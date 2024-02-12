Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию
Участвующим в признанных нежелательными организациях иностранцам предложили запретить въезд в Россию
Иностранцам может быть запрещен въезд в Россию, если они участвуют в деятельности любой зарубежной иностранной организации, признанной в РФ нежелательной, следует из законопроекта о возможности признавать нежелательными инорганизации, учредителями которых являются зарубежные госорганы.
Текст документа размещен в думской электронной базе. Отмечается, что поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», передает ТАСС.
По действующим нормам иностранцам и лицам без гражданства может быть не разрешен въезд в РФ, если они участвуют в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной.
Новые нормы устанавливают, что такие ограничения могут коснуться всех участников иностранных организаций, чья деятельность признана в РФ нежелательной, вне зависимости от учредителя таких организаций.
Ранее в МВД России в целях защиты национальных интересов предложили, чтобы иностранцы при въезде в страну подписывали «соглашение о лояльности».