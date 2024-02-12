Иностранцам из нежелательных организаций предложили запретить въезд в Россию

Участвующим в признанных нежелательными организациях иностранцам предложили запретить въезд в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Текст документа размещен в думской электронной базе. Отмечается, что поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», передает ТАСС.

По действующим нормам иностранцам и лицам без гражданства может быть не разрешен въезд в РФ, если они участвуют в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной.

Новые нормы устанавливают, что такие ограничения могут коснуться всех участников иностранных организаций, чья деятельность признана в РФ нежелательной, вне зависимости от учредителя таких организаций.

Ранее в МВД России в целях защиты национальных интересов предложили, чтобы иностранцы при въезде в страну подписывали «соглашение о лояльности».