Лыжница Ступак ответила Вяльбе на слова о «проблемах с головой»

Tекст: Валерия Городецкая

Ступак назвала себя неординарным спортсменом, для которого «проблемы с головой – это огромный бонус, данный свыше», передает РИА «Новости». Лыжница добавила, что не держит обиды на Вяльбе.

«Я не обижаюсь ни в коем случае (на Вяльбе), мы для нее действительно как дети. Но, как говорится, наверное, в семье не без урода, и я возьму на себя эту роль. Роль человека, у которого проблемы с головой», – сказала Ступак.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что Ступак грозит завершение карьеры, если она не справится с психологическими проблемами.

«У Юлии есть небольшие проблемы с головой, если она их не исправит, думаю, это для нее будет последний сезон. Потому нет никого смысла, надо уже искать работу, заниматься чем-то другим», – сказала глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе назвала главную проблему спорта в России.