Вяльбе назвала главную проблему спорта в России

Глава ФЛГР Вяльбе заявила, что губернаторы российских регионов не интересуются развитием спорта

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, великими спортсменами из-под палки не становятся, очень важно желание человека, передает РИА «Новости».

«Я ребенок Советского Союза, и в каждой школе были уроки лыж. Сейчас редко где есть такое. Плюс лыжи сами по себе дорогие, около 90 тыс. рублей, и родителей зачастую это отталкивает. У нас 1,2 млн человек занимаются лыжами, это огромная армия. И мне как руководителю федерации нужны новые Вяльбе, Сметанины, Зимятовы, Большуновы», – подчеркнула она.

При этом глава ФЛГР отметила, что в российских регионах для этого не хватает инфраструктуры – освещенных трасс практически нет, а материально-техническая база очень устарела.

Вяльбе привела в пример собственную школу, где, по ее словам, ничего не изменилось спустя три года после последнего посещения. «Дети сейчас не могут тренироваться и бегать в таких условиях, это глобальная проблема для нашей страны», – подчеркнула она.

В заключение Вяльбе добавила, что в России нет губернаторов, которые интересуются развитием спорта.