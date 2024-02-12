Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Песков рассказал о судьбе зданий посольства Украины
Песков: Судьбу зданий посольства Украины определят исходя из интересов России
Все решения о дальнейшей судьбе зданий посольства Украины будут приниматься в соответствии с интересами России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что решение, принятое департаментом городского имущества Москвы, больше относится к внешнеполитической деятельности, согласовывающим ведомством выступает МИД России, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что договор аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, прекращен.