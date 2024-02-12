От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.2 комментария
Новому премьеру Грузии устроили «антироссийский пикет» в первый день работы
Группа молодых радикалов устроила антироссийский пикет у здания правительства в первый день работы нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они вынесли транспарант с надписью «Ираклий Гаврилов», напоминая об антироссийских акциях в Тбилиси в 2019 году из-за посещения Грузии российскими депутатами во главе с Сергеем Гавриловым.
Тогда нынешний премьер был председателем парламента и подал в отставку.
Ираклий Кобахидзе был утвержден премьер-министром Грузии в минувший четверг, 12 февраля, он впервые проведет заседание кабмина.
Радикалы принесли барабаны, они кричат «Сакартвело!» («Грузия!»).