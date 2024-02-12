В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу

CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать застоя в украинском конфликте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщают авторы материала, политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать «застоя», сообщает телеканал «360».

CNN сообщает, что Зеленского раздражали предположения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, что нужна масштабная мобилизационная кампания для изменения ситуации. Как предположили журналисты, в настоящее время остро ощущается нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ.

Авторы материала также отметили, что в зоне спецоперации главным оружием становятся беспилотники.

Ранее полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии.