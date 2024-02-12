Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
Энергетическая инфраструктура повреждена после взрывов в Днепропетровской области
Оборудование одной из электроподстанций получило повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью произошла серия взрывов, в результате зафиксированы отключения электроэнергии.
Согласно сообщению компании «Укрэнерго», пострадало оборудование подстанци, в Синельниковском и Павлоградском районах частично обесточены бытовые и промышленные и потребители, передает ТАСС.
Там добавили, что восстановительные работы продолжаются, энергоснабжение промышленных потребителей уже восстановлено.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Одесской области, в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска).