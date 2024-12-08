Трофейный дрон ВСУ «Баба Яга» переделали в «тетю Веру»

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские военные используют «Баба Яга» для названия БПЛА, чтобы устрашить своего противника, но российские военнослужащие – добрые люди, потому беспилотник получил новое наименование, рассказал один из бойцов, передает РИА «Новости».

«Поэтому «тетя Вера» доставляет подарки», – сказал он.

На боевых позициях операторы подразделения, используя лабораторию в блиндаже, самостоятельно модернизировали этот ударный дрон. Они заменили стандартные двигатели на четыре FPV-дрона, управляемых одновременно, что позволило уменьшить воздействие средств РЭБ противника через аналоговое управление, рассказал младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.

Суечбакиев добавил, что за тяжелым беспилотником велась целенаправленная охота. В одном из боевых вылетов операторам удалось сбить винты дрона с помощью DJI mavic, и «Баба Яга» была доставлена практически не поврежденной.

Ранее «Южная» группировка ВС России разработала систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей. За два месяца военнослужащие поймали 560 беспилотников ВСУ.