Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
В Германии обвинили ЕС в передаче США направленных на Украину европейских денег
В Германии обвинили ЕС в отправке США направленных на Украину европейских денег
Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.
«Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».
Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».
Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.