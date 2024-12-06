В Германии обвинили ЕС в отправке США направленных на Украину европейских денег

Tекст: Алексей Дегтярев

«Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.