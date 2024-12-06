Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Рябков: Россия готова к прямым переговорам с Западом
Замглавы МИД Рябков заявил о готовности России уладить противоречия с Западом через диалог
Россия предпочитает решить противоречия с западными странами через честные и открытые переговоры, подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков, отметив важность учета интересов каждой стороны.
Россия считает возможным урегулировать все противоречия с западными странами через прямые переговоры, передает ТАСС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув в интервью kp.ru предпочтительность честного диалога на основе баланса интересов.
«Я хотел бы подчеркнуть, что все противоречия мы считаем возможным и предпочтительным уладить путем честных переговоров на основе баланса интересов. Мы к этому готовы. Другое дело, что противная сторона должна унять свои неуемные амбиции и смириться с тем, что Россия никуда не денется, ее интересы все равно придется учитывать. А вот этого мы пока не наблюдаем», – отметил Рябков.
Рябков добавил, что, несмотря на готовность России к диалогу, западные страны должны умерить свои амбиции и осознать необходимость учета российских интересов. По его мнению, пока этого не происходит, что затрудняет процесс переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту. А в интервью Такеру Карлсону Лавров объяснил Америке принципы прекращения войны.