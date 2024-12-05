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    Конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    Главный Дед Мороз России заступился за инициаторов раннего украшение городов к Новому году
    На Украине приняли закон о мобилизации женщин
    Путин принял участие в акции «Елка желаний»
    Путин наградил «Волонтера года – 2024»
    Путин спросил у Мантурова, где выделенные на строительство заводов деньги
    Макрон принял отставку правительства Франции
    Польша пригрозила закрыть все российские консульства
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    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    5 декабря 2024, 20:34 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом развитие производства двойного назначения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел первое за месяц совещание с Совбезом, где основной темой стало развитие промышленных отраслей, производящих продукцию двойного назначения.

    «Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», – сказал российский лидер, открывая совещание, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    После вступительного слова Путин передал слово для доклада главе Министерства промышленности и торговли Антону Алиханову.

    В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал первое за месяц совещание Путина с Совбезом. Предыдущее совещание главы государства с Совбезом прошло 8 ноября, на нем обсуждались меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры страны.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

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    5 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Путин предложил составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

    Путин предложил национальному центру «Россия» составить справочник об этапах и результатах нацпроектов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил создать специальный справочник, который в доступной форме расскажет гражданам о целях и результатах национальных проектов.

    «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты. <…> Для этого предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, гражданским языком будет рассказано о <…> результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    «Прошу национальный центр «Россия» подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

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    5 декабря 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    Путин возмутился тем, что граждан не информируют о лимитах по семейной ипотеке
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо внятно пояснять гражданам о наличии разных условий по семейной ипотеке, в том числе о наличии лимитов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по нацпроектам.

    «Вот мы говорим об ипотеке, о семейной ипотеке. 2% – замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%», – сказал президент, передает ТАСС.

    «Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет – поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», – добавил он.

    Он призвал честно говорить об ограничениях, чтобы все были в курсе. В ином случае получаются ситуации, когда люди приходят за ипотекой, а лимит на нее уже исчерпан.

    «Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтобы знали! И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша. Зачем?» – заключил глава государства.

    В июне Путин объявил о расширении программы «Семейная ипотека» на семьи с двумя детьми, которые хотят обзавестись жильем в малых городах и регионах с недостаточным объемом жилищного строительства.

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    5 декабря 2024, 15:17 • Новости дня
    Путин заявил о приведении в порядок дорог в России
    Путин заявил о приведении в порядок дорог в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о заметном улучшении состояния дорожной сети в России за последние шесть лет, подчеркнув, что работы идут с опережением графика.

    «Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе», – отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    «Как и договаривались, по итогам текущего года 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям. А если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%. По факту эта планка будет выше 54%. Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика», – уточнил Путин.

    Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в области в 2024 году уже построили более 200 километров дорог, а также превысили плановые показатели сбора налогов.

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    5 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о важности наступающего 2025 года для запуска нового этапа технологического развития страны, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство уже обсуждало эти вопросы, уделив им особое внимание.

    «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», – сказал российский лидер.

    Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов с 2019 по 2024 год, чтобы включить выводы и рекомендации в реализацию будущих проектов.

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    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    5 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для роста рождаемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить со следующего года рост рождаемости в стране, несмотря на сложность задачи.

    Глава государства выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где подчеркнул необходимость переломить демографическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». Он отметил, что уже в 2025 году необходимо создать условия для роста рождаемости. Несмотря на сложность задачи, по его словам, следует сделать все возможное для достижения этой цели.

    «Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей. Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

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    5 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР

    Российские силы зачистили Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки ДНР

    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска проводят зачистку населенных пунктов Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Российские войска проводят зачистку двух населенных пунктов в районе Великой Новоселки в ДНР, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что операция идет в Новом Комаре и Благодатном.

    По его словам, действия Российской армии направлены на установление полного контроля над этими территориями. Операция проводится с целью обеспечения безопасности в регионе и предотвращения возможных угроз со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. Кроме того, российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена.

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    5 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке

    Федор Конюхов начал переход от пролива Дрейка до Австралии на весельной лодке

    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский путешественник Федор Конюхов начал уникальную экспедицию на весельной лодке от пролива Дрейка в Аргентине до мыса Луин в Австралии, планируя преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней.

    Как сообщает ТАСС, путешественник начал свое необычное путешествие 5 декабря 2024 года в 05:30 утра по местному времени. Федор Конюхов отправился в путь из пролива Дрейка, направляясь в Австралию.

    Экспедиция стартовала еще 30 ноября, когда яхта, доставлявшая весельную лодку Конюхова, покинула аргентинский порт Ушуайя. В течение первых трех дней путешественники пережидали шторм в проливе Дрейка. Сейчас сын Конюхова, Оскар, и команда возвращаются в Ушуайю.

    Федор Конюхов намеревается преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней, гребя на лодке по 15 часов ежедневно. Переход стал частью второго этапа кругосветного маршрута в Южном океане, начавшегося в районе 56-го градуса южной широты. Конюхов заявил: «Впервые весельная лодка будет находиться в этих широтах».

    Первый этап кругосветного маршрута Конюхов завершил в 2018–2019 годах, преодолев 11 тыс. километров за 153 дня. Для нового этапа используется лодка «Акрос», которую специально модернизировали для длинного перехода через океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспедиция Конюхова стартовала 30 ноября, когда порт Ушуайя в Аргентине покинула экспедиционное судно, доставившее путешественника до пролива Дрейка 5 декабря.

    В июле 2023 года Конюхов установил новый мировой рекорд, проведя почти 21 день на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса.

    В декабре следующего года Конюхов планирует совершить экспедицию на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика и открыть там полярную станцию.

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    5 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    Путин спросил у Мантурова, где выделенные на строительство заводов деньги

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову держать на контроле вопрос строительства и запуска в России мусороперерабатывающих заводов.

    «Что касается экологии, Денис Валентинович, заводы, которые мы планировали по переработке [мусора], где заводы? Ростех должен был их строить?» – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам Мантурова, два завода будут запущены в первом квартале 2025 года, первый вице-премьер пригласил президента на открытие.

    «Ленточки резать – мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Я понимаю, вопросы могут быть связаны с локализацией, но тогда должен быть план совместных действий по так называемому догоночному графику работы. Это все под контролем у вас? Что там происходит?» – спросил Путин.

    Президент поручил Мантурову отчитаться об этой работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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    5 декабря 2024, 06:49 • Новости дня
    Песков сообщил о планах Путина принять участие в акции «Елка желаний»
    Песков сообщил о планах Путина принять участие в акции «Елка желаний»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен участвовать во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил: «Да. Планирует», – передает ТАСС.

    Напомним, акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. По всей России устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими желаниями.

    Участники акции помогают исполнять желания детей с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной ситуации, сирот, а также одаренных ребят, детей из семей участников специальной военной операции и проживающих в новых регионах России.

    Отметим, что с 2018 года было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. В акции принимают участие и представители госучреждений. Каждый год к ней присоединяется и глава государства.

    Президент с 2018 года исполнил 18 заветных желаний детей из разных уголков России, включая интервью с известными политиками и поездки по стране. В 2018 году одной из таких счастливиц стала Регина Парпиева из Нижегородской области. Она мечтала взять интервью у знаменитого политика. Таким человеком оказался сам Владимир Путин. В прошлом году 11-летний Никита из Костромы благодаря президенту посетил Петербург и его главные достопримечательности.

    Акция «Елка желаний» охватывает более широкий круг детей. В 2024 году она стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2025 года. Участвуют дети от трех до 17 лет, включая тех, кто проживает или зарегистрирован на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынуждено покинувших место жительства.

    Дети могут загадывать материальные и нематериальные желания, а также получать сюрпризы. В списке желаний могут значиться развивающие игрушки, поездки и встречи с известными людьми. Исполнители, включая президента, стараются делать все возможное, чтобы детские мечты стали реальностью.

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    5 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Глава офиса президента Украины Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своем оптимизме в отношении возможных переговоров с Россией по урегулированию текущего конфликта.

    В интервью газете Telegraph Ермак поделился своим взглядом на перспективы переговоров с Россией, подчеркнув, что он не относится пессимистично к возможности диалога, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог с Россией возможен, хотя и требует определенных усилий и готовности к компромиссам с обеих сторон.

    Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что глава офиса президента Украины получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа касательно завершения конфликта на Украине.

    The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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