Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.4 комментария
Путин обсудил с Совбезом развитие производства двойного назначения
Президент России Владимир Путин провел первое за месяц совещание с Совбезом, где основной темой стало развитие промышленных отраслей, производящих продукцию двойного назначения.
«Поговорим сегодня о развитии отдельных отраслей промышленности, которые выпускают продукцию так называемого двойного назначения. Это важно и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны», – сказал российский лидер, открывая совещание, сообщается в Telegram-канале Кремля.
После вступительного слова Путин передал слово для доклада главе Министерства промышленности и торговли Антону Алиханову.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал первое за месяц совещание Путина с Совбезом. Предыдущее совещание главы государства с Совбезом прошло 8 ноября, на нем обсуждались меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры страны.