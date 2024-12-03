В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Два ребенка умерли в интернате под Волгоградом
Следователи начали проверку после смерти двоих детей в интернате «Солнечный дом»
Следователи начали проверку после смерти двоих детей в психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Волгоградской области.
СК по Волгоградской области начал проверку по факту смерти двоих воспитанников психоневрологического интерната «Солнечный дом» в городе Петров Вал, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства рассказали, что устанавливаются все обстоятельства трагедии и будет выяснено, имела ли место халатность со стороны сотрудников учреждения.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о массовом заражении воспитанников интерната ветряной оспой. В результате два ребенка скончались. По данным оперативных служб региона, оба ребенка страдали серьезными хроническими заболеваниями, включая детский церебральный паралич.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине девочка обварилась насмерть в ванне с кипятком в специнтернате, а прокуратура начала проверку по факту ее смерти во время купания в детском доме.