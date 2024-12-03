Два ребенка умерли в интернате под Волгоградом

Следователи начали проверку после смерти двоих детей в интернате «Солнечный дом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

СК по Волгоградской области начал проверку по факту смерти двоих воспитанников психоневрологического интерната «Солнечный дом» в городе Петров Вал, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства рассказали, что устанавливаются все обстоятельства трагедии и будет выяснено, имела ли место халатность со стороны сотрудников учреждения.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о массовом заражении воспитанников интерната ветряной оспой. В результате два ребенка скончались. По данным оперативных служб региона, оба ребенка страдали серьезными хроническими заболеваниями, включая детский церебральный паралич.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине девочка обварилась насмерть в ванне с кипятком в специнтернате, а прокуратура начала проверку по факту ее смерти во время купания в детском доме.