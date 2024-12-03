В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Дрон группировки «Север» уничтожил танк ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области расчет FPV-дрона российской группировки войск «Север» успешно уничтожил танк ВСУ, попав в него во время разведывательной операции в районе лесополосы, сообщило Минобороны.
Военнослужащие выявили движение танка противника в районе лесополосы во время разведывательных мероприятий, передает ТАСС.
После анализа полученных данных было принято решение о нанесении огневого удара по обнаруженному танку. FPV-дрон совершил прямое попадание, в результате которого танк был уничтожен.
Ранее разведывательное подразделение войск «Север» обнаружило и уничтожило бронированную машину ВСУ в Харьковской области с помощью FPV-дрона во время ночной операции. Также сообщалось, что российские войска использовали FPV-дрон для уничтожения зенитного ракетного комплекса APKWS II Сил специальных операций Украины в районе Очакова Николаевской области.