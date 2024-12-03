Участница аварии заявила, что в массовом ДТП в Москве один из автомобилей подкинуло

Tекст: Алексей Дегтярев

Собеседница «Газеты.Ru» рассказала, что она двигалась в сторону Беговой, когда столкнулась с пробкой на развороте.

«Перестраивалась, и вдруг почувствовала один или два удара в заднюю часть машины, много людей сигналило. В темноте было непонятно, что происходит. Увидела, что машина между автобусом и мной, красная KIA, перевернута задом наперед», – отметила она.

По ее словам, перед автобусом находились две сильно смятые машины, а еще несколько автомобилей получили незначительные повреждения. В одной из машин, которую эвакуировали, находился мужчина, который, к счастью, не пострадал.

Собеседница пояснила, что водитель автобуса заявлял о своей невиновности, но ряд свидетелей кричали, что он перепутал педали после перестроения. Она добавила, что автобус двигался не по выделенной полосе, а на разворот.

Ранее сообщалось, что в аварии на на Ленинградском проспекте участвовали 15 автомобилей и автобус.