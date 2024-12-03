В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Участница аварии заявила, что в массовом ДТП в Москве один из автомобилей подкинуло
Водитель одной из автомашин, попавших в массовую аварию с автобусом в столице на Ленинградском проспекте, рассказала, что в результате столкновения один автомобиль подкинуло, а другой развернуло.
Собеседница «Газеты.Ru» рассказала, что она двигалась в сторону Беговой, когда столкнулась с пробкой на развороте.
«Перестраивалась, и вдруг почувствовала один или два удара в заднюю часть машины, много людей сигналило. В темноте было непонятно, что происходит. Увидела, что машина между автобусом и мной, красная KIA, перевернута задом наперед», – отметила она.
По ее словам, перед автобусом находились две сильно смятые машины, а еще несколько автомобилей получили незначительные повреждения. В одной из машин, которую эвакуировали, находился мужчина, который, к счастью, не пострадал.
Собеседница пояснила, что водитель автобуса заявлял о своей невиновности, но ряд свидетелей кричали, что он перепутал педали после перестроения. Она добавила, что автобус двигался не по выделенной полосе, а на разворот.
Ранее сообщалось, что в аварии на на Ленинградском проспекте участвовали 15 автомобилей и автобус.