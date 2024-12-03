В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
ЦБ выпустил прямоугольную серебряную монету в честь 125-летия МХТ
ЦБ России выпустил прямоугольную серебряную монету в честь 125-летия МХТ
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля в честь 125-летия основания МХТ, выполненную в прямоугольной форме, тиражом 3 тыс. экземпляров.
Банк России запустил в обращение памятную монету в честь 125-летия основания Московского художественного театра, сообщает РИА «Новости». Монета номиналом три рубля выполнена из серебра 925 пробы и имеет прямоугольную форму. Она посвящена основателям театра В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому.
Масса монеты составляет 31,1 грамма, что эквивалентно одной тройской унции. Ее размеры – 51 мм в длину и 32 мм в ширину, углы закруглены. На лицевой стороне находится рельефное изображение герба России и надписи, включая «Российская Федерация», «Банк России» и «3 рубля».
Оборотная сторона монеты украшена изображением занавеса с фигурой летящей чайки, выполненным с использованием лазерного матирования. Справа размещены надписи «125 лет» и «художественно-общедоступный театръ». Тираж монеты составляет 3 тыс. экземпляров, и она изготовлена качеством «пруф».
Ранее Банк России выпустил инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей, весом 15,55 грамма и пробой 999, с тиражом до 100 тыс. штук. Также Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную храму Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Москве.