ЦБ выпустил прямоугольную серебряную монету в честь 125-летия МХТ

ЦБ России выпустил прямоугольную серебряную монету в честь 125-летия МХТ

Tекст: Мария Иванова

Банк России запустил в обращение памятную монету в честь 125-летия основания Московского художественного театра, сообщает РИА «Новости». Монета номиналом три рубля выполнена из серебра 925 пробы и имеет прямоугольную форму. Она посвящена основателям театра В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому.

Масса монеты составляет 31,1 грамма, что эквивалентно одной тройской унции. Ее размеры – 51 мм в длину и 32 мм в ширину, углы закруглены. На лицевой стороне находится рельефное изображение герба России и надписи, включая «Российская Федерация», «Банк России» и «3 рубля».

Оборотная сторона монеты украшена изображением занавеса с фигурой летящей чайки, выполненным с использованием лазерного матирования. Справа размещены надписи «125 лет» и «художественно-общедоступный театръ». Тираж монеты составляет 3 тыс. экземпляров, и она изготовлена качеством «пруф».

Ранее Банк России выпустил инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей, весом 15,55 грамма и пробой 999, с тиражом до 100 тыс. штук. Также Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную храму Вознесения Господня «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Москве.