Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского

После дисквалификации Карлсена с ЧМ по шахматам из-за дресс-кода Лавров указал на повод и Зеленского «гнать отовсюду»

Tекст: Антон Антонов

Карлсена оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Как объяснили в Международной шахматной федерации, он «надел джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия». Карлсен отказался переодеваться и был дисквалифицирован с чемпионата. Он заявил, что больше не будет выступать на турнирах FIDE, передает ТАСС.

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», – приводит «Коммерсант» слова Лаврова.

Он отметил, что сам в шахматы не играет, но тематикой интересуется. Глава МИД России заявил: «Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило».

Напомним, россиянина Яна Непомнящего также оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Однако, как отметили в федерации, «он подчинился, переоделся в утвержденную одежду и продолжил играть на турнире». Претензии к россиянину возникли, поскольку он «надел спортивную обувь». В FIDE заявили, что требования «призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников».

Зеленский после начала Россией специальной военной операции на Украине вместо костюма и галстука стал носить армейские зеленые футболки, кофты цвета хаки и другую одежду в стиле милитари.