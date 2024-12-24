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Эксперт рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов
Эксперт Рожин рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов
Эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации с ВСУ при зачистке российскими бойцами населенных пунктов, упомянув ликвидацию Успеновского кармана и контроль над Макаровкой.
Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал о текущей ситуации с украинскими военнослужащими при зачистке населенных пунктов российскими войсками.
«Если говорить про историю с котлами: был сначала Успеновский карман, который мы нарезали кусочками, как салями, постепенно он срезался, сейчас полностью ликвидирован,» – сообщил Рожин. Он отметил, что многие бойцы ВСУ, кто смог, покинули зону конфликта, а оставшиеся были добиты, но их было немного.
Эксперт также сообщил, что российские войска заняли Сторожевое, однако Макаровка, находящаяся южнее, еще не полностью зачищена. Тем не менее ряд источников уверяют, что Макаровка уже под контролем российских сил. Этот поселок, как и Сторожевое, был потерян российскими войсками в ходе летнего наступления ВСУ, но теперь возвращен под их контроль. Рожин подчеркнул, что фактически все потерянные населенные пункты уже возвращены.
Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике, а ранее российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР.