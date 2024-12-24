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    2024 год показал украинцам их главного врага
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    Клинтон госпитализирован в Вашингтоне
    Швейцария заморозила частные российские активы без участия владельцев
    В Кремле рассказали о ближайших мероприятиях с участием Путина
    В Госдуме ответили на слухи о возможной блокировке WhatsApp
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    Чехия нарастила импорт российского газа более чем в шесть раз
    У парламента Панамы сожгли флаг США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    24 декабря 2024, 08:45 • Новости дня

    Эксперт рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов

    Эксперт Рожин рассказал о судьбе бойцов ВСУ при зачистке населенных пунктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт Борис Рожин рассказал о ситуации с ВСУ при зачистке российскими бойцами населенных пунктов, упомянув ликвидацию Успеновского кармана и контроль над Макаровкой.

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал о текущей ситуации с украинскими военнослужащими при зачистке населенных пунктов российскими войсками.

    «Если говорить про историю с котлами: был сначала Успеновский карман, который мы нарезали кусочками, как салями, постепенно он срезался, сейчас полностью ликвидирован,» – сообщил Рожин. Он отметил, что многие бойцы ВСУ, кто смог, покинули зону конфликта, а оставшиеся были добиты, но их было немного.

    Эксперт также сообщил, что российские войска заняли Сторожевое, однако Макаровка, находящаяся южнее, еще не полностью зачищена. Тем не менее ряд источников уверяют, что Макаровка уже под контролем российских сил. Этот поселок, как и Сторожевое, был потерян российскими войсками в ходе летнего наступления ВСУ, но теперь возвращен под их контроль. Рожин подчеркнул, что фактически все потерянные населенные пункты уже возвращены.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике, а ранее российские войска освободили населенный пункт Островский в ДНР.

    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    23 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией

    МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

    Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

    Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

    В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    В Финляндии предложили Украине капитулировать для завершения конфликта

    Финский профессор Малинен заявил о необходимости капитуляции Украины для достижения мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

    Малинен сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что для установления мира на Украине необходимо, чтобы украинская армия капитулировала. Его слова приводит телеканал «360».

    Он подчеркнул, что «на Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся». Он также отметил, что оптимальным вариантом для украинского руководства может стать стремление к нейтральному статусу. Для достижения этой цели, по мнению Малинена, необходимо признать потерю территорий, сократить численность армии и выслать с территории Украины западные военные силы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.

    20 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют заключению мира с Россией, несмотря на готовность Москвы к диалогу.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    23 декабря 2024, 19:54 • Новости дня
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России, который санкционировал религиозное предписание, допускающее многоженство.

    Основанием стало религиозное предписание, которое допускает многоженство и, по мнению надзорного ведомства, противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

    В религиозном заключении Совета улемов ДУМ говорится о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России. Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, этот документ не соответствует нормам Семейного кодекса РФ, который запрещает заключение брака, если один из партнеров уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

    Также в ведомстве напомнили, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своих внутренних установлений, но при этом не противоречили законодательству России. В связи с этим Генпрокуратура потребовала от ДУМ устранить выявленное нарушение закона.

    Ранее бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить Духовное управление мусульман (ДУМ) на соблюдение закона после разрешения многоженства. Политолог Илья Ухов заявил, что решение ДУМ России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    23 декабря 2024, 20:39 • Новости дня
    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка

    Суд Калининграда приговорил американца к шести годам за попытку похищения ребенка

    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка
    @ OblSud_klg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор гражданину США за похищение несовершеннолетнего и попытку незаконно вывезти его из России.

    Американец приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку незаконного вывоза из России своего четырехлетнего сына, передает ТАСС. Приговор вступил в законную силу, скоро осужденный будет переведен из СИЗО в колонию.

    Руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная отметила, что осужденный имеет право ходатайствовать об отбытии наказания в США. На данный момент подобное ходатайство не подано.

    Суд установил, что 27 июля 2023 года американец прибыл в Калининград для встречи с сыном, гражданином России. Без согласия матери 29 июля он попытался вывезти ребенка за границу, используя автомобиль для поездки в поселок Липовка Мамоновского городского округа. При пересечении границы через лес и болотистую местность он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Уголовное дело сопровождалось УФСБ России по Калининградской области, а действия осужденного были квалифицированы по нескольким статьям УК РФ.

    В сентябре в Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка. В июле в столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    В Киеве прогремел взрыв

    В Киеве прогремел взрыв, в городе объявили воздушную тревогу

    В Киеве прогремел взрыв
    @ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве прогремел взрыв, ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

    В Киеве прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели». Подробности о случившемся не разглашаются, но известно, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

    Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены также звучат в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях. Продолжительность тревоги в этих регионах составила шесть минут.

    Ранее на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское.

    Накануне российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО.

    Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины.

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    24 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский беспилотник Global Hawk совершил продолжительный полет, во время которого облетел семь стран, включая Польшу и Литву, и приблизился к российским границам, сообщает RMF FM.

    Дрон стартовал с военной базы Сигонелла на Сицилии и провел в воздухе более 17 часов. Он пролетел над Грецией и Болгарией, а затем повернул на север над Румынией, после чего проследовал через Венгрию и Словакию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция RMF FM.

    В польское воздушное пространство Global Hawk вошел в районе Подкарпатья и направился вдоль восточной границы страны. Затем он пересек Сувалкский перешеек, находясь вблизи границы с Россией, и в течение двух часов находился в небе над Литвой.

    Возврат беспилотника на базу в Италии прошел практически по тому же маршруту с отклонением в сторону Труймяста в районе Гданьска, Гдыни и Сопота.

    Подобные дроны ранее неоднократно использовались для разведки перед нанесением Украиной массированных ударов по российской территории, в том числе с использованием ракет западного производства, таких как ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    В ответ на действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, Россия утром в пятницу нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

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    23 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ

    СМИ: Регулярные избиения солдат стали обычной практикой в ВСУ

    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ВСУ к пьющим солдатам стали регулярно применяются физические меры и даже уничтожение, если штрафы и гауптвахта не помогают, пишут СМИ.

    Как отметили собеседники издания Нromadske, если уговоры неэффективны, бойца ВСУ передают военной службе правопорядка, где ему может быть назначено финансовое наказание до 100 тыс. гривен, а также гауптвахта. Издание отмечает, что и такие меры не всегда приводят к желаемым результатам, передает РИА «Новости».

    Тогда командование прибегает к физическому воздействию на нарушителей дисциплины, что в последнее время происходит достаточно часто. В статье также упоминается об Уставе внутренней службы ВСУ, который допускает применение физической силы и оружия против бойцов в случае угрозы их действий сослуживцам.

    По словам одного из источников, некоторые случаи подобного применения силы остаются неафишированными и иногда доходят до крайних мер, вплоть до уничтожения бойцов, представляющих серьезную угрозу. Это происходит в ситуациях, когда пьяный солдат берет оружие и угрожает жизням своих товарищей.

    Ранее украинские СМИ писали, что в 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.

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    23 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Чехия нарастила импорт российского газа более чем в шесть раз

    ТАСР сообщило о росте поставок российского газа в Чехию более чем в шесть раз в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Чехия в январе–октябре 2024 года увеличила импорт российского газа в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув объема в 915,9 тыс. тонн, сообщило словацкое агентство ТАСР со ссылкой на главного экономиста чешского Trinity Bank Лукаша Кованду.

    За этот период Чехия импортировала 915,9 тыс. тонн газа из России, тогда как за аналогичный период 2023 года объем поставок составлял 145,6 тыс. тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТАСР.

    Указывается, что Россия вместе с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. Однако импорт из Норвегии в 2024 году сократился почти на 40%, что компенсировалось возросшими поставками из России. Чехия получает российский газ через Словакию, Венгрию и Австрию, не имея прямых контактов с Газпромом.

    Эксперт предупредил о возможных проблемах с доступностью российского газа для Чехии в связи с планируемым прекращением транзита через Украину с 1 января 2025 года. «Эту ситуацию сейчас пытается переломить прежде всего Словакия. Однако пока неясно, удалось ли премьеру Фицо вчера в Кремле найти решение, которое позволило бы поставлять российский газ через Украину и в будущем году», – добавил Кованда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину. Киев заявил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Данная идея возмутила Фицо: «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на всем Евросоюзе и приведут к удорожанию газа.

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    23 декабря 2024, 17:59 • Новости дня
    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях на 27 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи заподозрили начальника подразделения ЖКХ Минобороны в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 27 млн рублей.

    Как сообщило главное военное следственное управление СК России, в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

    Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 27 млн рублей.

    В ноябре суд заочно арестовал обвиняемого в хищении имущества Минобороны стоимостью более 940 млн рублей.

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    23 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад и бригады теробороны около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Борщевой и Лебедевки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 50 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ возле Копанок, Двуречной, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) и Терн в ДНР.

    Они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ при этом составили более 400 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дружковкой, Константиновкой, Часовым Яром, Артемом и Курахово в ДНР. Они также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два британских 105-мм орудия L-119, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Лысовки, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Новотроицкого в ДНР.

    Отражены 13 контратак ВФУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, в том числе американский MaxxPro и две «Казак», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    Днем ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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