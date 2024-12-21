Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
В Киеве прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах, и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но и охватывала еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.
Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.
В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.