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Путин поручил расширить «Дороги Победы» с посещением городов-героев
Путин поручил расширить программу «Дороги Победы» с упором на места боевой славы
Президент России Владимир Путин поручил расширить программу «Дороги Победы», добавив маршруты по местам боевой славы, включая города-герои и города трудовой доблести, к 15 февраля.
Путин поручил Минпросвещения и руководству регионов совместно с Российским военно-историческим обществом разработать предложения по расширению программы «Дороги Победы» к 15 февраля, говорится в перечне на сайте Кремля.
В инициативе подчеркивается необходимость создания образовательных туристических маршрутов для детей и молодежи по местам боевой славы, включая посещение городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести, передает ТАСС.
Идея о расширении программы возникла после общения Путина с тувинским школьником Артемом Бабушкиным. Девятиклассник предложил организовать тур по ключевым местам боев и сражений Великой Отечественной войны, включая ближнее зарубежье. Президент поддержал идею, отметив ее патриотическую значимость и культурную ценность.
Проект «Дороги Победы» был запущен в 2014 году Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры России и Ростуризма. Программа бесплатна для школьников и призвана способствовать патриотическому воспитанию молодежи, повышению уровня знаний о подвигах предков. Организация поездок осуществляется туроператором «МИК-авиа», который обеспечивает полное покрытие расходов на маршрутах, включая посещение музеев и питание.