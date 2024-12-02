Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».19 комментариев
Эксперт назвал основные причины поражения Украины на фронте
Украине грозит критическая ситуация из-за нехватки техники и персонала на фронте
Ситуация на Украине стала критической из-за нехватки техники и персонала, что привело к потере территорий на юго-востоке страны в беспрецедентных масштабах, заявил военный эксперт, профессор университета Бундесвера Карло Масала.
По словам Масалы, Украина теряет территории в Донбассе в беспрецедентных масштабах, а войска поредели, истощены и плохо оснащены. По его мнению, подобная динамика может продолжаться и в будущем, передает ТАСС.
Комментируя вопрос, готова ли Европа к снижению поддержки Украины со стороны США, Масала выразил сомнения в способности ЕС заменить американские поставки вооружений, несмотря на возможность взять на себя финансовые обязательства. «Систем у нас просто нет вообще или они есть в таких малых количествах, что их не собираются отдавать», – подчеркнул он.
До этого швейцарский аналитик Боссхард предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет.