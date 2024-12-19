Путин озвучил условия решения палестинского вопроса

Путин заявил о необходимости создания двух государств для решения палестинского вопроса

Tекст: Дмитрий Зубарев

На совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость образования двух государств, чтобы урегулировать палестинский вопрос, передает ТАСС. Он отметил, что Советом Безопасности ООН было принято решение о создании двух государств – Израиля и Палестины, однако на сегодняшний день создано только одно, Израиль. По его мнению, именно это является первопричиной конфликта.

Владимир Путин выразил мнение, что для решения проблемы необходимо устранить ее причины. «Решить палестинскую проблему можно, только убрав причины ее возникновения», – заявил российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание на курдскую проблему, которую необходимо решать в рамках Сирии и с учетом интересов Турции. Он подчеркнул, что миллионы курдов проживают на Ближнем Востоке и являются важной силой в регионе. Президент РФ отметил важность обеспечения безопасности Турции и взаимодействия с властями, контролирующими территорию Сирии, для решения проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о стремлении предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в войну, а также подчеркнул деградацию обстановки в регионе.