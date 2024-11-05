Путин заявил об усилиях России по предотвращению войны на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

«Поскольку здесь присутствует посол Государства Израиль, скажу, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

Путин отметил, что вернуть стороны на путь примирения и добиться устойчивого урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе.

Глава государства также обратил внимание на усилия России по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. «В том же духе выстраивается наше сотрудничество с Арменией и Азербайджаном. Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказье. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов», – уточнил он.

Ранее Путин в ходе церемонии вручения верительных граждан обратился к вновь прибывшим в Россию послам других стран. Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова содействовать ближневосточному мирному урегулированию, она поддерживает контакты со всеми вовлеченными участниками.