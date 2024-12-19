Путин: Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет

Tекст: Валерия Городецкая

Компания Google, которой принадлежит YouTube, практически прекратила или сократила финансирование юридических лиц в России из-за введенных Западом санкций, сократила поставку сюда соответствующей техники, таким образом создав для себя определенные проблемы, пояснил Путин. Он также указал на несоблюдение Google и YouTube требований российского законодательства.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в Сети, а именно, не должны использовать и злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств», – сказал российский лидер.

Путин также посетовал на западные поисковые системы, где «вместо культуры и музыки вылезает пропаганда», а имена российских артистов изымаются, передает ТАСС.

«В поисковике начинает человек что-то искать, какую-то тему, музыку, а там вместо культуры и музыки вылезают какие-то вещи, которые к культуре и музыке не имеют никакого отношения, являются пропагандой какой-то политической платформы, – отметил глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. – Или начинают практически изымать из оборота имена наших артистов, тех же блогеров, политических деятелей и так далее. Это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации».

Если Google и YouTube изменят контур работы, то никаких проблем у них не будет, добавил глава государства.