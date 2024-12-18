Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
В Совфеде не поддержали статус ветерана для бойцов в Запорожье и Херсонщине
Комитет Совфеда отклонил закон о статусе ветерана СВО для бойцов в Херсонской и Запорожской областях
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал отклонить законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации на территории Запорожья и Херсонщины, принятых в состав России.
Первый заместитель председателя комитета Сергей Рябухин сообщил, что палате было рекомендовано отклонить законопроект, сообщает ТАСС
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать согласительную комиссию для доработки закона, который был принят думой 10 декабря. Рябухин отметил, что член комитета по бюджету и финансовым рынкам войдет в состав этой комиссии для доработки документа.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил предоставить участникам специальной военной операции (СВО) право на получение статуса ветерана боевых действий на основе документов о ранении или награждении независимо от наличия контракта.