Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

  • Новость часаОбнаружена камера слежения за генералом Кирилловым
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    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Олимпийский чемпион назвал «маленьким чудом» выступление российских пловцов в Будапеште
    Финансируемое Западом грузинское НПО обвинили в растрате денег для Украины
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра
    Военкор назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эксперты назвали способы перехвата ракет средней дальности США в Европе
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    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

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    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развёртыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае, единственным надежным способом «перехвата», и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    17 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-лейтенант Игоря Кириллов ранее говорил о начавшейся на него охоте из-за разоблачения секретных биологических лабораторий, в том числе на Украине, заявил друживший с ним глава Костромской области Сергей Ситников.

    Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о трагической гибели его друга и земляка, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что Кириллов был почетным гражданином Костромской области и значимой фигурой для региона.

    «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе на территории Украины», – заявил Ситников. По его словам, Кириллов посвятил себя военной службе, начиная с детства, и добился выдающихся успехов, в частности возглавив Академию РХБ защиты.

    Ситников высказал уверенность в том, что для раскрытия преступления и наказания виновных будут приложены все усилия. Он также выразил соболезнования семье погибшего, включая жену Светлану и сыновей. Губернатор отметил высокий профессионализм Кириллова, который смог преобразовать Академию РХБ защиты и поднять ее на новый уровень научной и образовательной деятельности.

    Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате. В Сети появилось видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва.

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    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

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    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

    В 2025 году россияне смогут заселяться в отели по загранпаспорту и правам

    Россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2025 года туристы смогут использовать загранпаспорт, водительские права и военный билет для заселения в российские отели, как заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

    Российские власти планируют изменить правила предоставления гостиничных услуг, передает ТАСС. С 2025 года для заселения в отели можно будет использовать не только загранпаспорт, но и водительские права и военный билет. Эта инициатива была представлена замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вахруковым.

    Вахруков отметил, что изменения в правила должны быть приняты в первом полугодии 2024 года. «Задачу президент поставил с 1 июля 2025 года сделать возможным заселение по водительским правам», – рассказал он журналистам. Таким образом, правительство должно заранее внести изменения в действующие правила.

    Также, по словам замминистра, на днях Госдума уже приняла закон, который разрешает использовать военный билет для заселения в гостиницы. В следующем году аналогичные изменения будут внесены и для водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти утвердили постановление о запуске сервиса по заселению в гостиницы по биометрии, который станет доступен в пилотном режиме во второй половине года.

    Министерство экономического развития РФ предложило возможность заселения в отели по водительским удостоверениям с 2025 года, о чем заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

    В городе Миллерово Ростовской области отель отказался заселять военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции, сославшись на ошибку бронирования.

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    17 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Очевидцы слышали взрыв при убийстве генерала Кириллова за два километра

    Взрыв самоката в Москве, убивший генерала Кириллова, был слышен за два километра

    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидцы сообщили, что взрыв самоката, в результате которого погиб генерал Кириллов, был слышен на расстоянии до двух километров и произошел около 6:12 утра в Москве.

    Как передает РИА «Новости», жительница 2-й Карачаровской улицы в Москве рассказала, что громкий взрыв был слышен в их квартире около шести утра. «Мы живем достаточно далеко от этого места, но было слышно все», – заявила она. Другой очевидец сообщил, что взрыв произошел в 6:12 утра.

    По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. Взрыв произошел рядом с подъездом дома, где находился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате трагедии погибли генерал Кириллов и его помощник.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

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    17 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное следственное управление СК взяло на себя расследование дела о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова и его помощника.

    Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объяснила это поручением председателя СК России и сложностью расследуемого преступления, требующего проведения специальных исследований, передает ТАСС.

    На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России. При осмотре места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, включая фрагменты взрывного устройства. По словам Петренко, будут назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт.

    Следственные органы начали допрашивать охранников ЖК «Среда», чтобы выяснить детали слежки за Кирилловым и время закладки взрывного устройства.

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    16 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин: Успехи российских компаний имеют значение для всей страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов отметил успехи российских компаний, подчеркнув, что они имеют значение для всей страны и ее экономики.

    «Мы с вами встречаемся перед Новым годом регулярно, очень рад вас видеть. Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть», – сказал Путин, открывая встречу, его выступление публикует Telegram-канал Кремля.

    По словам главы государства, Россия заинтересована в успехе отечественных компаний, так как «за этим успехом – успех всей экономики страны».

    Путин также обозначил цели на следующий год. Это сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста, развитие логистики, страховой и платежной инфраструктур.

    Особое внимание Путин уделил кадровому вопросу. «Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важно – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее», – сказал он.

    Также Путин призвал не забывать про решение экологических проблем. «Но в целом под предлогом реальных, существующих и даже нарастающих отчасти трудностей нам нельзя забывать про решение экологических вопросов. За этим – здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны», – указал президент.

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    17 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Ростех представил дрон «Депеша» с оптоволоконным управлением

    Ростех представил дрон «Депеша» с оптоволоконным управлением для защиты от РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, разработал новую модификацию наземного дрона «Депеша» с управлением посредством оптоволокна, что делает его неуязвимым для радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Дальность действия платформы с таким управлением достигает 3 км. Возвращение катушки позволяет многократно использовать дрон, а сами платформы различаются размерами базы.

    Гусеничные версии дрона обладают высокой проходимостью и могут развивать скорость до 15 км/ч, что обеспечивает удобство управления оператором. Дроны предназначены для доставки различных грузов, но могут быть оснащены дополнительными модулями. «Преимущество их очевидно: сохранение жизни бойцов – главная цель», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

    Кроме того, была разработана колесная модификация «Депеши» для перевозки раненых. Грузовой вариант этой платформы способен доставлять грузы и боеприпасы на передовые позиции, обладая грузоподъемностью, значительно превышающей ее собственный вес. Модульная рама позволяет легко устанавливать носилки для транспортировки раненых.

    О создании дрона «Депеша» в Ростехе впервые сообщали в июне текущего года. Новая модификация расширяет возможности использования дрона в различных условиях, от доставки грузов до эвакуации пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М». Также сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем.

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    17 декабря 2024, 14:48 • Новости дня
    Концерн «Калашников» получил премию ФСВТС за винтовку Чукавина

    «Калашников» получил премию ФСВТС за разработку снайперской винтовки Чукавина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» получил премию «Золотая идея» от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству за вклад в создание 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина.

    Концерн «Калашников» был удостоен премии «Золотая идея» от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству за вклад в разработку продукции военного назначения, сообщает ТАСС.

    Награда была вручена за создание 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина. На церемонии награждения ведущий подчеркнул, что эту винтовку лично опробовал президент России Владимир Путин.

    Андрей Чукавин, руководитель разработки винтовки, заявил: «В последнее время мы занимаемся освоением серийного производства и вот уже два года ее серийно выпускаем. Будем работать дальше». Он отметил, что коллектив концерна продолжит совершенствование и производство этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку самозарядных снайперских винтовок Чукавина. Была также названа дата принятия винтовки Чукавина на вооружение Российской армии – конец 2024 года. Винтовка Чукавина ранее получила новый российский прицел, который повысил ее функциональность.

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    17 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Главы регионов рассказали о запуске аналогов программы «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Губернаторы российских регионов рассказали о запуске аналогов программы для участников спецоперации «Время героев» в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.

    Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил о планах по открытию филиалов центра помощи участникам СВО «Герой 71» в пяти районах региона. Новые филиалы появятся в 2025 году в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске. В нем участники СВО и их семьи могут получить любую помощь – от бытовой до юридической.

    Глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время будет запущен новый кадровый проект «Гордость региона». Программа объединит участников СВО и тех, кто помогает им в тылу: волонтеров, сотрудников гуманитарных штабов и активных граждан. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет подготовлено 48 выпускников: 24 участника СВО и 24 гражданских активиста.

    Губернатор Югры Руслан Кухарук на портале «Югра-ТВ» анонсировал старт образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Герои Югры». Обучение стартует в начале 2025 года. Главная особенность образовательной программы – опора на специфику региона. Участники проекта изучат экономику, социальную политики Югры. Преподавателями на программе выступят руководители окружных органов власти, главы муниципалитетов.

    Программа «Школа героев» запущена в Самарской области для помощи участникам СВО в получении образования, трудоустройстве и адаптации к мирной жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев. Проект предусматривает комплекс мер поддержки, включая дополнительное образование, освоение новых профессий и помощь в трудоустройстве. Выпускники программы смогут работать на предприятиях региона, а также в органах государственной и муниципальной власти.

    Глава Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе с 1 ноября начала действовать программа «Герои 62». Программа направлена на обучение и продвижение ветеранов СВО на гражданской службе.

    Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО. Он также отметил, что в регионе запустят программу подготовки квалифицированных управленцев из числа участников СВО.

    Глава Мурманской области Андрей Чибис указал, что с начала СВО правительство региона отправило в зону боевых действий более 236 тыс. единиц груза. Эти усилия подкрепляются гуманитарной акцией «Север помогает», благодаря которой уже перевезено свыше 620 тонн грузов в зону конфликта и приграничные регионы, отметил он в своем Telegram-канале. Это ответственные и масштабные мероприятия, которые подчеркивают приверженность области к поддержке своих земляков.

    Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк в своем Telegram-канале сообщила о запуске в регионе программы для ветеранов СВО «Время героев». Запуск программы запланирован на январь 2024 года, прием заявок будет осуществляться в онлайн-формате.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о запуске региональной программы, аналогичной проекту «Время героев», для участников СВО. Цель программы – создание социального лифта для бывших военных, который позволит им вносить значительный вклад в развитие региона, передает Ura.ru.

    Глава Чувашской республики Олег Николаев в своем Telegram-канале рассказал, что в Чувашии будет запущена программа подготовки ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях, лекторами станут отраслевые министры. Это включает обучение организации работы и использование электронных и цифровых сервисов.

    Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов отметил в Telegram-канале, что начинается реализация региональной программы «Время героев». Работа в этом направлении уже начата, и в ней активно участвует Константин Кутейников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что проект «Время героев» станет важной поддержкой для ветеранов СВО, а также предложил распространить аналогичные инициативы в регионах, чтобы укрепить их развитие и компетенцию.

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    17 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейка о гибели Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила иностранные службы в распространении фейковых новостей о гибели экс-президента Сирии Башара Асада, отметив их интерес в дестабилизации ситуации в регионе.

    В эфире Первого канала дипломат заявила, что за распространением ложной информации стоят службы стран, заинтересованных в создании хаоса в Сирии, передает ТАСС.

    «Это пример классического фейка как раз со всеми необходимыми компонентами», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что данная «новость» могла быть использована для решения точечных задач, выгодных определенным государствам.

    Напомним, агентство Reuters заявляло о высокой вероятности гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Захарова ранее задалась вопросом о том, собирается ли агентство опровергать свое сообщение.

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    17 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Гендиректору «Ваккора» предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

    Гендиректор «Ваккора» обвинен в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа

    Tекст: Денис Тельманов

    Гендиректор ООО «Ваккор» Александр Божок обвинен в злоупотреблении полномочиями при исполнении оборонного заказа, что привело к ущербу в 88 млн рублей.

    Военные следственные органы СК предъявили обвинение гендиректору ООО «Ваккор» Александру Божку в злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС. Обвинение связано с исполнением государственного оборонного заказа, ущерб от действий Божка оценен в более чем 88 млн рублей.

    По данным следствия, ООО «Ваккор» в 2022 году заключило государственный контракт на строительство объектов в интересах силовых ведомств на острове Сахалин. Однако, по данным следствия, Божок направил выделенные средства на погашение кредитных обязательств компании, не выполнив обязательства по строительству.

    В результате таких действий ООО «Ваккор» причинило государству значительный материальный ущерб. На данный момент продолжается расследование, целью которого является выяснение всех обстоятельств дела и установление других возможных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова обвинили в завышении цен на сырье и материалы по госконтрактам для Минобороны, что позволило похитить более 50 млн рублей. Евгений Макеев, бывший начальник отдела Минобороны по гособоронзаказу, получил четыре года условно за взятку в 1,8 млн рублей за приемку неудовлетворительных работ, что сопровождалось штрафом в 2,6 млн рублей.

    Следственный комитет также выявил хищение нескольких десятков миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа Минобороны, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

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