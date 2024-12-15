Новак: Добыча угля в России снизится на 1% в 2024 году

Tекст: Ольга Иванова

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что добыча угля в стране в 2024 году снизится на один процент по сравнению с предыдущим годом, передает РИА «Новости». В 2025 году ожидается, что уровень добычи останется на этом же уровне.

Новак уточнил, что несмотря на снижение добычи, увеличатся поставки угля для внутреннего рынка. Также будет обеспечена возможность экспорта угля за пределы страны.

Таким образом, несмотря на небольшое снижение объемов добычи, планы по обеспечению как внутреннего спроса, так и экспортных поставок угля, останутся актуальными для ближайших лет.

Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым, на которой обсуждались задачи топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая подготовку энергостратегии до 2050 года и национальный проект в области ТЭК.