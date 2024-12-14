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Politico: Зеленский обсудит мирные планы с лидерами ЕС в Брюсселе
Politico: Зеленский встретится с лидерами ЕС и НАТО для обсуждения мирных планов
Владимир Зеленский встретится с руководителями стран ЕС и НАТО в Брюсселе для обсуждения мирных инициатив и размещения миротворческих сил на Украине, сообщило издание Politico.
Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, примет участие во встрече с лидерами стран Европейского Союза и НАТО в Брюсселе, передает Ura.Ru со ссылкой на Politico.
Главной темой встречи станут возможные пути мирного разрешения конфликта на Украине.
«Европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с лидером Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы», – говорится в сообщении издания.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.
Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.
Между тем, избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.