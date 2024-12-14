Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».13 комментариев
Путин отметил круглосуточную работу армии, флота и волонтеров для победы России
Армия, флот, ОПК и волонтеры работают круглосуточно, чтобы приблизить победу России, поддерживая фронт и доставляя гуманитарную помощь, заявил президент Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».
Путин заявил о круглосуточной работе армии, флота, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и волонтеров для достижения победы России, передает РИА «Новости».
«Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.
Также Путин заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.