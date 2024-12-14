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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 15:55 • Новости дня

    Путин отметил круглосуточную работу армии, флота и волонтеров для победы России

    Tекст: Вера Басилая

    Армия, флот, ОПК и волонтеры работают круглосуточно, чтобы приблизить победу России, поддерживая фронт и доставляя гуманитарную помощь, заявил президент Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

    Путин заявил о круглосуточной работе армии, флота, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и волонтеров для достижения победы России, передает РИА «Новости».

    «Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Также Путин заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    14 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах

    Путин предложил запустить региональные программы проекта «Время героев»

    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ПрезидентВладимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО, запустив аналогичные инициативы в регионах, чтобы поддержать их развитие и компетенцию.

    Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на поддержку ветеранов спецоперации, которые доказали свою ценность в бою и продолжат добиваться результатов в мирной деятельности. «Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем», – отметил Путин на съезде партии «Единая Россия».

    Путин подчеркнул, что для достижения высокого уровня работы важно иметь соответствующую компетенцию и развиваться.

    В связи с этим он считает необходимым расширение проекта «Время героев» и призвал членов партии активно включиться в эту работу.

    Глава государства подчеркнул, что важно не формально подходить к задачам, а искать и помогать людям организовывать свою подготовку.

    Президент напомнил, что подобные программы уже реализуются в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы стали примером того, как развивать и поддерживать инициативы, способствующие социальной и профессиональной адаптации ветеранов.

    Ранее Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

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    13 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Церемония награждения состоялась в Кремле, Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Награда присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

    В декабре 2022 года Кадыров сообщал, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огарево

    Путин и Назарбаев провели встречу в Ново-Огарево

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    В Ново-Огарево прошла встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает ТАСС.

    Накануне Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК и борьбу с экстремизмом.

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    14 декабря 2024, 15:31 • Новости дня
    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО

    Путин отметил принципиальность и справедливость ветеранов СВО для страны

    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Глава государства особо подчеркнул значение вклада ветеранов спецоперации для страны, передает ТАСС.

    По его словам, ветераны СВО являются не только принципиальными, но и справедливыми людьми, и их участие в общественной жизни России необходимо.

    «Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», – подчеркнул он.

    Путин также выразил уверенность в том, что ветераны СВО могут существенно повлиять на развитие гражданского общества и улучшение правовой системы в России.

    Президент отметил, что такие люди обладают уникальным опытом и знаниями, которые могут быть полезны в решении множества задач, стоящих перед государством.

    Напомним, Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 00:32 • Новости дня
    Путин поздравил юниоров с выступлением на олимпиаде в Бухаресте

    Путин поздравил российских юниоров с выступлением на Международной олимпиаде

    Tекст: Максим Попов

    Российские школьники успешно выступили на 21-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бухаресте, продемонстрировав глубокие знания и волю к победе.

    Президент Владимир Путин поздравил команду юниоров с выступлением на 21-й Международной естественно-научной олимпиаде в Бухаресте.

    «В честных, напряженных соревнованиях все участники вашей сплоченной команды продемонстрировали глубокие, основательные знания и волю к победе, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Также глава государства поблагодарил педагогов, наставников, родителей и всех, кто помогал и поддерживал юниоров на пути к успеху. «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.

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    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Путин подчеркнул готовность России противостоять противникам в культуре и экономике

    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    На съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова противостоять своим противникам по всем фронтам, включая линии соприкосновения, культурную, мировоззренческую и экономическую сферы, передает ТАСС.

     «Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Путин.

    По его словам, «Единая Россия» должна использовать все свои экспертные ресурсы и политический опыт для достижения интересов народа и страны.

    «Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию». Партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов. Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества. Его нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам. Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать постоянно», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Путин заявил, что Россия уверена в себе и бесполезно ее шантажировать.

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    13 декабря 2024, 20:28 • Новости дня
    Участников СВО решили включить в руководство «Единой России»

    В партии «Единая Россия» намерены обновить состав руководящих органов, включив в них участников специальной военной операции.

    На дискуссионной площадке «Элита страны. Участники СВО» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил важность поддержки бойцов, сообщается на сайте ЕР.

    «Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», – сказал Кириенко.

    Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно участвует в формировании новой государственной элиты, касаясь участия депутатов из числа участников СВО в будущих выборах. Он отметил, что принципиально важно не только получить депутатский статус, но и эффективно использовать предоставленные инструменты для работы на избирательных округах и защиту интересов избирателей.

    Партия планирует включить участников СВО в руководящие органы, такие как высший и генеральный советы. Якушев отметил, что это усилит и укрепит ряды партии. Он подчеркнул значимость взаимодействия с участниками СВО для решения новых вызовов и задач.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и ее помощи участникам СВО. Он сообщил, что партия передала более 130 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала операции. Партия также активно задействует волонтеров для решения сложных ситуаций и обеспечения гуманитарной поддержки.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога указал на необходимость организации обучения, реабилитации и досуговых мероприятий для участников СВО, возвращающихся домой. Он подчеркнул, что это обеспечит процветание страны в экономическом плане и в плане безопасности.

    Сенатор и Герой России Александр Карелин отметил, что «Единая Россия» предоставляет инструменты для личностного роста участников и ветеранов СВО, такие как Высшая партийная школа и другие кадровые лифты. Он указал, что объединение усилий с партией и государством делает страну сильнее.

    14 декабря в национальном центре «Россия» пройдет XXII съезд «Единой России», где будут определены задачи на следующие годы и проведена ротация руководящих органов с включением участников СВО. Делегаты также примут новое положение о работе первичных организаций партии.

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    14 декабря 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

    «Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Также Путин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции в мировой истории, российская экономика продолжает развитие и демонстрирует рост.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 13:23 • Новости дня
    Турчак попросил не продлевать членство в генсовете ЕР

    Турчак попросил руководство ЕР не продлевать его членство в генсовете

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» попросил руководство «Единой России» не продлевать его членство в генеральном совете партии.

    Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» обратился к руководству партии с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете «Единой России», передает «Коммерсант».

    «Уходя уходи. Президент ясно и четко определил направление моей деятельности. И это – Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде», – заявил политик.

    По словам Турчака, существует «огромная пропасть» между представлением о Республике Алтай как о регионе с потрясающей природой, экологией, туристическим потенциалом и реальным уровнем жизни ее жителей.

    «В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию. Жители республики поддержали меня на выборах. Разрываться между работой для них и какой-либо другой деятельностью считаю неправильным, не привык работать спустя рукава», – считает Андрей Турчак.

    Напомним, в субботу «Единая Россия» проводит съезд. Андрей Турчак с 2017 года являлся секретарем ее генсовета. Однако в июне по предложению президента возглавил Республику Алтай и покинул партийную должность. Его преемником на этой позиции стал Владимир Якушев.

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    14 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян
    Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Российский лидер заявил, что слово «мы» наполняется объединяющим смыслом для жителей России, передает ТАСС.

    «Слово «мы» наполняется сегодня особым, объединяющим смыслом», – сказал глава государства.

    Также Путин подчеркнул, что россияне проявляют подлинное братство и взаимовыручку в трудные времена. Он отметил, что принцип «своих не бросаем» близок каждому в стране, и это подтверждается действиями всех регионов и муниципалитетов России.

    Президент добавил, что сейчас все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам ДНР и ЛНР, а также жителям Запорожской и Херсонской областей, Курской области и других приграничных субъектов Федерации.

    По его словам, такие принципы делают страну сильнее и сплоченнее. Президент также выразил уверенность, что это единство поможет России с честью преодолеть все испытания.

    Ранее глава государства отметил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.

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    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин пообещал жестко пресекать попытки разделить россиян

    Путин заявил о жестких мерах против разыгрывания национальных и религиозных карт

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин объявил в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» о намерении противодействовать попыткам разделить россиян по национальному и религиозному признакам, подчеркивая уникальность и единство российской нации.

    Президент пообещал жестко пресекать любые попытки разобщить граждан страны на основе национальных и религиозных различий, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией с многообразным и в то же время единым народом.

    «Мы не позволим никому разыгрывать национальную и религиозную карты для разрушения нашего общества», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что в названии партии «Единая Россия» отражена суть курса на укрепление страны, которую россияне хотят сохранить и передать следующим поколениям.

    «Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация, чрезвычайно важная вещь», – заявил президент.

    По его словам, исторически сложившаяся особенность многообразия российского народа придает ему внутреннюю устойчивость и силу. Путин добавил, что такие качества необходимо поддерживать и развивать для будущего страны.

    «Сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне», – заключил Путин.

    Ранее президент заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 15:26 • Новости дня
    Медведев поручил ЕР поддержать производителей компонентов БПЛА

    Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки производителей компонентов для БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава «Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

    Это поручение дано после посещения стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде партии. Медведев предложил провести совещание с участием Минпромторга, Минобороны и профильных комитетов парламента для обсуждения изменений.

    На стенде ЦБСТ были представлены системы донаведения «Площадь К», системы связи «Гермес» и «Тень», а также российские электродвигатели «Уфимец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания спроса на отечественные компоненты, так как в настоящее время отсутствуют требования по их использованию в закупках беспилотников.

    ЦБСТ учрежден по инициативе «Единой России» фондом «Наша правда» и ПАО «Промсвязьбанк». Фонд «Эра» оказывает инвестиционную поддержку и помогает в реализации проектов резидентов ЦБСТ, поддержав более 15 проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

    На XXII съезде «Единой России» ЦБСТ представил более 50 флагманских военных разработок, включая дроны «Скворец» и FPV-дрон «Овод». Александр Сидякин подчеркнул, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные и инновационные решения, примером чего является проект «Грань». Эту разработку поддерживает Центр, и она представляет собой устройство, объединяющее в себе функции рации и смартфона для создания защищенных сетей на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.


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    14 декабря 2024, 14:52 • Новости дня
    Зал встал при вручении ветеранам и участникам СВО партбилетов «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» вручили партбилеты семерым новым членам партии, среди которых участники СВО, в том числе трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков.

    На съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», партийные билеты вручили ветеранам и участникам СВО, следует из Telegram-канала «Единой России». Зал приветствовал героев стоя.

    Партбилеты получили: участник СВО, доброволец, начальник группы первого батальона бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александр Мещанинов, награжденный медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени; сенатор Республики Алтай, Герой России Амыр Аргамаков, награжденный двумя орденами Мужества.

    Также партбилеты вручили Герою России Владимиру Сайбелю, депутату Заксобрания города Севастополь; Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова и медалью «За отвагу».

    Среди получивших партбилеты – трижды кавалер ордена Мужества, который в ходе СВО служил заместителем командира спецназа, Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Владислав Петриков, награжденный медалью «За храбрость» I степени.

    Съезд «Единой России» проходит в Национальном центре «Россия».

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    14 декабря 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин заявил о росте экономики России на фоне санкций

    Путин объявил о росте экономики России на фоне беспрецедентных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    На съезде «Единой России» Владимир Путин отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.

    Россия развивается, экономика страны растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». «Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», – сказал он.

    Путин также подчеркнул, что все задачи, стоящие перед Россией на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут выполнены. Он выразил уверенность в решении всех поставленных задач, несмотря на текущие вызовы.

    Съезд, который проходит в Национальном центре «Россия», является 2-м вторым по счету и на нем обсуждаются изменения в народной программе и уставе партии. Также планируется провести ротацию высшего и генерального советов партии, передает РИА «Новости».

    Напомним, в декабре на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели провал, подчеркнул он.

    Президент России Владимир также призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок.

    Кроме того он назвал увеличение предложения товаров и услуг ключевым ответом на инфляцию.

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    14 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал повысить внимание к вернувшимся с ранениями ветеранам СВО

    Путин: Необходимо помогать вернувшимся с ранениями ветеранам СВО адаптироваться к обычной жизни

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, которые вернулись домой после ранений.

    Президент России Владимир Путин призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, которые вернулись домой после ранений, передает ТАСС.

    «Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений», – заявил Путин на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия».

    По словам Путина, желающих принять участие в программе «Время героев» – десятки тысяч, сейчас формируется второй поток.

    «Прошу обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников специальной военной операции »Время героев«, – сказал президент.

    Ранее на съезде «Единой России» состоялось вручение партбилетов ветеранам и участникам СВО.

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Новый премьер Франции рискует повторить крах предшественника

    Правительство Франции возглавил уже четвертый за последний год премьер-министр – на этот раз центрист Франсуа Байру. За что этот политик в свое время находился под следствием, почему французский президент Эммануэль Макрон выбрал именно эту кандидатуру, и почему перед Байру сегодня стоят практически невыполнимые задачи? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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