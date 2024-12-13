Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.3 комментария
В СПЧ назвали цель создания Национального правозащитного комитета
Член СПЧ Ионов: Национальный правозащитный комитет наладит прямой диалог с правозащитными структурами стран БРИКС
Главная задача Национального правозащитного комитета – наладить работу с институтами омбудсменов стран БРИКС. Также комитет будет сотрудничать и с гражданами западных стран, которые поддерживают российскую правозащитную повестку, сказали газете ВЗГЛЯД правозащитники Александр Ионов и Георгий Волков. Ранее в Москве объявили о создании Национального правозащитного комитета в рамках БРИКС.
«Одна из задач нашего Комитета – получить положительную оценку от стран глобального большинства, с которыми мы хотим дальше сотрудничать и развивать наши инициативы», – рассказал Александр Ионов, председатель АНО «Национальный правозащитный комитет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
«Например, в ЮАР существует институт омбудсменов, похожий на институт уполномоченного по правам человека в России, нечто похожее есть и в Бразилии. Мы хотим наладить прямой диалог с ними для того, чтобы включить их в нашу работу. В следующем году с этой целью пройдет международная конференция», – анонсировал он.
При этом реакция стран Запада на создание Комитета и его работу «ожидаема»: «Их представители будут всячески нам противодействовать». Ионов также ожидает запугивания членов Комитета со стороны США и их союзников. Впрочем, россияне и их коллеги из других государств к этому готовы.
«У нас есть опыт работы в условиях подобного давления. Но что еще важнее – у России есть масса друзей во всех странах. Даже в государствах Запада есть люди, которым не чужды справедливость и наша правозащитная повестка. И если к нам будут приходить запросы о помощи – мы будем их консультировать и всячески помогать», – добавил Георгий Волков, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ.
Напомним, в пятницу в Москве прошла пресс-конференция, посвященная созданию международной правозащитной организации АНО «Национальный правозащитный комитет» в рамках БРИКС и презентации на площадке ТАСС первой части доклада о соблюдении прав человека в США.
Ранее Ионов на заседании СПЧ с участием президента России Владимира Путина высказал идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС.
Путин поддержал инициативу. «В конечном итоге общая-то задача – и НКО, и государственных органов – заключается в том, чтобы удовлетворять запросы людей. У нас общая задача с вами. Поэтому все-таки основное, чем мы должны заниматься, – это работа для граждан Российской Федерации. Давайте над этими вещами вместе и подумаем, хорошо? А в целом, конечно, мы готовы поддержать вашу работу, сделаем все для того, чтобы и новый Национальный правозащитный центр работал эффективно», – сказал он.