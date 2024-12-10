В России решили создать Национальный правозащитный комитет

Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

Tекст: Вера Басилая

По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

«Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.