Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
В России решили создать Национальный правозащитный комитет
Члены Совета по правам человека приняли решение о создании новой автономной некоммерческой организации для защиты прав граждан и формирования правозащитного общества, заявил на заседании СПЧ участник совета Александр Ионов.
«Известными российскими правозащитниками и активистами, Владимир Владимирович, членами СПЧ и Общественной палаты России было принято решение о создании автономной некоммерческой организации «Национальный правозащитный комитет», – обратился Ионов на заседании к президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Организация будет заниматься защитой законных интересов и прав граждан, а также формированием мониторингов. Кроме того, начата подготовка к открытию школы правозащитника, целью которой станет объединение активистов и общественников из различных регионов России для создания нового правозащитного сообщества в стране.
Заседание состоялось в формате видеосвязи с участием президента России. Оно приурочено к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.