Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин согласился с мыслью, что ИИ не должен заменять учителей
Путин согласился с мыслью, что ИИ должен помогать учителям, а не заменять их
Президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey выразил согласие с идеей о том, что искусственный интеллект должен дополнять преподавателей, а не заменять их.
«Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверное, наступит какой-то момент когда-то, а может быть, даже довольно скоро, когда эта грань тоже сотрется», – цитирует Путина РИА «Новости».
Также он отмечал, что собственные разработки ИИ – одно из ключевых условий научного, технологического и мировоззренческого суверенитета страны.