В Киргизии арестовали экс-прокурора по делу о захвате власти

Экс-прокурора Киргизии арестовали до 9 января за попытку захвата власти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший старший прокурор Управления собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры Киргизии арестован по подозрению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, сообщает ТАСС.

Решение об аресте было принято Первомайским районным судом города Бишкек 30 ноября 2024 года. Прокурор А. У. А. будет находиться под стражей до 9 января 2025 года, пока ведется следствие.

По данному делу ранее были арестованы шесть человек, включая бывшего заместителя генпрокурора Адыл уулу Кубана. Аресты проводятся в рамках расследования попытки организации массовых беспорядков, которые могли бы привести к захвату власти в стране. Дело вызвало широкий общественный резонанс и пристальное внимание со стороны правоохранительных органов.

Ситуация находится под контролем властей, которые предпринимают меры для стабилизации обстановки и предотвращения дальнейших угроз безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии обезвредили группу, планировавшую захват власти, а ранее сообщалось, что спецслужбы пресекли попытку госпереворота. В ноябре 2024 года задержали заговорщиков, готовивших захват власти в стране.