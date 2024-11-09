В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Экипаж Ка-52м уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52м успешно поразил живую силу и бронетехнику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны России.
Экипаж вертолета Ка-52м в составе смешанной тактической группы успешно провел операцию по уничтожению живой силы и бронетехники подразделений украинской армии.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало соответствующее видео.
Ранее вертолет Ка-52М своими действиями прикрыл российских пограничников в приграничной зоне Курской области.