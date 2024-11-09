В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.0 комментариев
Рогов назвал клоунадой «красные линии» Порошенко
Предложения бывшего украинского президента Петра Порошенко относительно НАТО и «красных линий» смахивают на клоунаду, заявил глава комиссии ОП по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Озвученные Порошенко «красные линии» представляют собой не более чем политическую клоунаду, заявил Рогов РИА «Новости».
По его словам, экс-президент пытается напомнить о себе.
«На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. «Красные линии» Порошенко – это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к «зеленой» власти как возможной альтернативе Зеленскому», – отметил он.
По мнению Рогова, Порошенко стремится использовать текущие политические ситуации в своих интересах.
Напомним, Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.