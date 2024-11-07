Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Лукашенко: Камале не надо плакать
Лукашенко назвал Камалу Харрис героической женщиной
Белорусский президент Александр Лукашенко выразил поддержку Камале Харрис, назвав ее героической женщиной, при этом он похвалил Дональда Трампа за победу.
«Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Также он высказался о победившем кандидате в президенты США Дональде Трампе. Он охарактеризовал его как «молодца» и подчеркнул, что несмотря на все препятствия, Трамп сумел выиграть.
«Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», – отметил белорусский лидер.
До этого президент Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений». Также он отметил, что благодаря Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.