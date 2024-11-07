Лукашенко: Камале не надо плакать

Лукашенко назвал Камалу Харрис героической женщиной

Tекст: Алексей Дегтярев

«Камала героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

Также он высказался о победившем кандидате в президенты США Дональде Трампе. Он охарактеризовал его как «молодца» и подчеркнул, что несмотря на все препятствия, Трамп сумел выиграть.

«Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», – отметил белорусский лидер.

До этого президент Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений». Также он отметил, что благодаря Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.