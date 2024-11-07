При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.7 комментариев
Украинские беспилотники сбиты над российскими регионами
Над Белгородской, Брянской и Воронежской областями уничтожены украинские беспилотники, сообщили Минобороны России и региональные власти.
Минобороны сообщило в Telegram, что в период с 21.00 до 22.00 мск три украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Брянской области, еще два – над Белгородской.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал в Telegram, что два реактивных БПЛА уничтожены над территорией Брянского района. Позднее он сообщил, что «уничтожен еще один вражеский БПЛА». Никто не пострадал, разрушений нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, «пострадавших и разрушений нет».
Напомним, украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции.